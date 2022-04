¿Qué ver en Talavera? Emprendedores de Hoy

martes, 5 de abril de 2022, 12:59 h (CET)

Talavera de la Reina es una ciudad perteneciente a la provincia de Toledo que ha sido testigo de innumerables hechos históricos que la han convertido en un referente cultural en toda la península. Gracias a su riqueza geográfica e histórica, esta ciudad se encuentra entre uno de los destinos más visitados de España.

Varias de sus manifestaciones tradicionales y gastronómicas son consideradas patrimonio nacional y mundial, por lo que la revista Cover Talavera ha decidido exponer brevemente qué ver en Talavera de la Reina, para que cualquier persona pueda llevarse una experiencia de turismo única al visitar sus calles y edificios.

Joya de la identidad española y patrimonio de la humanidad La unicidad en muchas de las manifestaciones plásticas y sociales de Talavera, hizo que la UNESCO declarara como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad a la cerámica de esta región, la cual es uno de sus oficios más representativos. Gracias a su aporte a la construcción del conocimiento humano, la entidad no dudó en generar una declaratoria que protegiese su legado.

Debido a esto, un turista no puede abandonar la ciudad sin visitar un taller de cerámica. Allí, encontrará los más bellos objetos elaborados con esta técnica y tendrá la posibilidad de compartir con los artesanos el desarrollo de su labor.

Arquitectura de distintas épocas El patrimonio arquitectónico de la ciudad destaca por abordar los estilos de construcción más reconocibles de España entre el siglo XIII y el siglo XVI, brindándole a los visitantes una enorme diversidad urbanística y transportándolos a diferentes momentos de la historia.

La Basílica de Nuestra Señora del Prado, por ejemplo, es un templo que ofrece un contrapunto entre estilos arquitectónicos de diferentes épocas, los cuales se mezclan perfectamente en esta joya de la construcción religiosa de Talavera. El recorrido arquitectónico por la basílica permite entender los procesos de modernización de toda la ciudad solo contemplando su bóveda, sus retablos y sus crucerías. También es posible encontrar signos del renacimiento y barroco español en construcciones como La Iglesia Santa María de la Mayor, el Centro Cultural El Salvador, el Museo Ruiz de la Luna y la Biblioteca Niveiro.

Aunque los recorridos contemplativos por las joyas de la ciudad pueden ser, de entrada, una experiencia enriquecedora para los turistas, existen otros recorridos que ayudan a magnificar la experiencia de la ciudad, como el Tour de los Misterios y las Leyendas de Talavera o las rutas de la cerámica. Talavera también celebra varios eventos y fiestas para pasar momentos de ocio y amenizar la visita de las personas a esta joya española. Entre ellos, destacan la Fiesta de las Mondas, los festivales de teatro recurrentes durante el año, las exposiciones de arte, etc.

Gastronomía y alojamiento en Talavera Probar la oferta gastronómica de la ciudad es esencial para completar la experiencia en Talavera. Su cocina mezcla los sabores tradicionales de la región con toques internacionales que nutren una oferta innovadora de comida y bebida. Entre la enorme cantidad de restaurantes que hay en Talavera, destacan El Anticuario, La Corredera, Sushido y Casco Viejo.

Si bien toda la ciudad es apta para alojar a sus visitantes, existen dos zonas preferidas por los turistas, en las cuales se encuentran ubicados la mayoría de hoteles y hostales. Una de ellas es el casco antiguo, cuyo valor de hospedaje oscila entre los 30 y los 60 euros la noche. La otra está cerca del ayuntamiento y presenta unos precios similares.

Por otro lado, Talavera cuenta con una muy buena red de carreteras y un sistema de autobuses urbanos que permiten movilizarse por la ciudad rápidamente y sin ningún inconveniente. Para los que deseen recorrer la ciudad en bicicleta, esta dispone de más de 10 kilómetros de carriles exclusivos que bordean el margen derecho del río Tajo, desvían por el sector de la Universidad de Castilla-La Mancha y desembocan en el Barrio Santa María.

Se quedan cortas las palabras para describir la riqueza cultural de una ciudad como Talavera, por lo que Cover Talavera se ha propuesto dedicar una sección de su revista a describir detalladamente qué ver y qué hacer en una de las ciudades más visitadas de España.



