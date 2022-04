La nueva plataforma de SiteMinder acelera la digitalización del comercio hotelero Comunicae

martes, 5 de abril de 2022, 14:46 h (CET) Permite integrar hasta 1.500 aplicaciones y situar al sector al nivel de los más avanzados en esta materia SiteMinder, la plataforma abierta de comercio hotelero líder en el mundo, ha presentado hoy su nueva plataforma que permite a los hoteles comercializar sus habitaciones y servicios de forma más sencilla e intuitiva, gestionarlos e incrementar su negocio. La plataforma –presentada en la conferencia mundial de SiteMinder, Sync– ha sido diseñada para llevar a los hoteles a la nueva era del comercio hotelero que da un impulso al éxito del negocio y a los resultados comerciales.

Tradicionalmente, SiteMinder se ha enfocado en que la tecnología hotelera sea un factor importante para el turismo, ahora se trata de que los hoteles puedan diseñar su propio entorno de aplicaciones y servicios y gestionarlo todo desde una única plataforma. Esta solución de SiteMinder aporta una tecnología sencilla y moderna a disposición del millón de hoteles del mundo, de modo que puedan pasar de uno de los sectores menos digitalizados y más fragmentados, que consumen producto por producto, a ser líderes en comercio global.

SiteMinder identifica este lanzamiento como el mayor esfuerzo realizado para "omnificar la tecnología hotelera”.

"Hoy en día, muchos hoteles se enfrentan a las dificultades para incorporar talento, el aumento de costes y huéspedes más exigentes que nunca. Además, se ven frenados por la parálisis en la toma de decisiones, derivada del abrumador número de tecnologías existentes en el mercado; la fricción a la hora de elegir e interconectar servicios y aplicaciones, debido a que muchos proveedores no tienen en cuenta que los hoteleros son consumidores omnicanal y esperan una experiencia centrada en el cliente; y la accesibilidad, porque no disponen de medios para escalar las soluciones de comercio. En consecuencia, el negocio y la maximización de los ingresos pasan a un segundo plano", afirma el director general y consejero delegado de SiteMinder, Sankar Narayan.

"El lanzamiento de la plataforma de nueva generación de SiteMinder constituye una omnificación de la tecnología hotelera, se trata de democratizar la tecnología centrándose en las necesidades de los hoteleros y hacerla universal”, apunta Sankar Narayan. “Más que reunir productos dispares, permite a la industria hotelera mundial aprovechar los beneficios de plataformas y ecosistemas enteros que se unen, y SiteMinder se enorgullece de ser el primero en conseguirlo".

"Llevamos mucho tiempo viendo la omnificación de la tecnología en otros sectores, como el minorista y el bancario. Las empresas de estos sectores han contribuido a fijar las expectativas de los huéspedes de los hoteles: capacidad de respuesta 24/7, comodidad y personalización. Por ello, debemos adoptar este mismo cambio en el sector hotelero mundial, haciendo que todos los hoteles, grandes o pequeños, con o sin recursos, puedan acceder a una tecnología sencilla y moderna que sitúe a los clientes en el centro de las plataformas en lugar de las funciones. Con la plataforma de SiteMinder, los hoteleros pueden ser protagonistas de una era que no rehúye el cambio, sino que lo acoge y lo abraza", añade el CEO de SiteMinder.

Al reunir toda la oferta de productos de SiteMinder, con un ecosistema de canales de reserva, sistemas de gestión de propiedades, aplicaciones hoteleras y consultores hoteleros, la nueva plataforma de SiteMinder incluye:

Para el área comercial: integraciones con canales directos e indirectos, con información en tiempo real sobre los comportamientos de los clientes y del mercado y el rendimiento del hotel, lo que permitirá activar estrategias de distribución equilibradas.



Para el área de marketing: soluciones web y servicios de demanda con integraciones a las aplicaciones del hotel que, en conjunto, ayudan a construir marca a los hoteles, aumentan las conversiones y mejoran la experiencia de los huéspedes.



Para la gestión del negocio: una nueva interfaz de usuario con informes más profundos y centralizados que, en conjunto, proporcionan una visión global de las herramientas de comercio de los hoteles y les permiten tomar decisiones sobre las soluciones que necesitan sin ninguna fricción significativa.



Para hacer crecer el negocio: integraciones con las 1.500 aplicaciones y expertos hoteleros más importantes del mundo, así como pagos integrados, incluidos los pagos automatizados, que permiten a los hoteles validar y programar con antelación los pagos de los huéspedes.

El lanzamiento de esta plataforma de nueva generación de SiteMinder sigue el propósito de SiteMinder de facilitar el acceso de todos los hoteles al mundo del comercio online. Es un paso más en la tarea desarrollada estos años en que SiteMinder ha estandarizado las experiencias de los usuarios de sus productos, mejorando la seguridad incorporada en su tecnología, simplificando los inicios de sesión y mejorando la función de ayuda incorporada para los usuarios.

José Luis Alonso, gerente del hotel Muralto Madrid Princesa, señala que “esta plataforma nos brinda más datos para decidir cómo incluir o modificar la información que ofrecemos a nuestros clientes y obtener más negocio. En lugar de tener que administrar múltiples extranets y sistemas, ahora podemos hacer todo en un solo lugar, ahorrando un tiempo valioso que podemos dedicar a concentrarnos en nuestros huéspedes. La conectividad bidireccional y completa de SiteMinder con nuestro sistema de administración de hoteles es clave y por eso esta es la plataforma y la herramienta principal con la que trabajamos todos los días. Aconsejamos a otros hoteleros que hagan lo mismo”.

