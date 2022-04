La polución en las ciudades repercute en la piel de las personas, por mesoINSTITUTE HOME CARE Emprendedores de Hoy

La contaminación ambiental es una realidad cada vez más evidente en la cotidianidad, sus implicaciones no pueden ser subestimadas, ya que generan afecciones notables que son analizadas con más urgencia por científicos y expertos en el área. En ese sentido, no se puede menospreciar la polución en las ciudades y su repercusión en la salud y en la piel de las personas.

La cosmética anti polución tiene como finalidad atacar dicha nocividad y toxicidad a la que se expone cada individuo de forma reiterada. Entre las propuestas que unen en sus esfuerzos por buscar soluciones en dicha medida resalta mesoINSTITUTE HOME CARE, un laboratorio que fabrica productos tipo sérums con formulación propia y que cada vez gana más notoriedad por la eficiencia de sus creaciones.

Efectos de la polución en la piel Los agentes contaminantes afectan la piel de múltiples maneras, incluyendo una aceleración descontrolada del proceso de envejecimiento, aparición de manchas, flacidez, obstrucción de poros, acné, pérdida de lozanía, inflamación, desnutrición, falta de luminosidad y aparición de arrugas. Estos son los efectos estéticos que pueden comprobarse a simple vista, pero a nivel interno también se llevan a cabo problemáticas que merecen total atención. Entre estas se encuentra un aumento exponencial de radicales libres, mayor necesidad de vitamina E y C en el cuerpo, pérdida de antioxidantes naturales, descenso en la cantidad de oxígeno en los tejidos y por ende, un decrecimiento en la vitalidad, energía, e incluso, del estado de ánimo.

La polución no discrimina el tipo de piel, por lo que sus efectos adversos se producen con igual contundencia en todas las variantes de esta. De hecho, una de sus principales manifestaciones en este órgano es la apariencia seca, grisácea y apagada que se puede percibir a simple vista en zonas como el rostro. Por tal motivo, los expertos recomiendan la utilización de productos enfocados a proteger la piel de la polución con ingredientes idóneos y con capacidades regeneradoras.

¿Cuáles son los beneficios de la cosmética anti polución en la piel? Estos productos han sido ideados con la intención de atacar las consecuencias y daño de la polución en la piel, lo que indica que aportan nutrientes como péptidos, oligoelementos, minerales y vitaminas que disponen de concentraciones precisas que al ser absorbidas producen cambios evidentes tanto externa como internamente. Son una solución más conveniente que las cremas hidratantes convencionales, ya que su acción es más efectiva, profunda y certera.

mesoINSTITUTE HOME CARE dispone de sérums de textura ligera con alta absorción que son tolerados por todo tipo de piel, sin dejar sensación grasa. Entre sus propuestas se hallan los sérum Hyaluronic Serum/S01, Serum Equilibrante/S02, Lighten serum/S04 y Anti-pollution serum/S07. Este último es conveniente para pieles sensibles que se han visto afectadas por la contaminación del ambiente, ya que aporta en su formulación una combinación de vitamina C y ácido ferúlico que contrarresta el daño ocasionado por los radicales libres, rayos UVA/UVB y el ozono. Esta formulación mejora la suavidad, el tono de la piel y contribuye a reestructurar la piel para detener la aceleración del envejecimiento.



