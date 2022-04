¿Dónde asesorarse para desarrollar la propia marca personal? Rubén Martín Emprendedores de Hoy

martes, 5 de abril de 2022

Muchos países, en la actualidad, han estado inmersos en una crisis económica, caracterizada por unos altos niveles de paro.

Esto ha sido el punto de partida para que hombres y mujeres decidan emprender su propio negocio, con la finalidad de alcanzar independencia y estabilidad financiera. Sin embargo, para emprender con éxito, es fundamental definir una marca personal, la cual permitirá crear un modelo de negocio adaptado al propósito de vida de cada persona. En ese sentido, el especialista Rubén Martín muestra todas las herramientas para transformarla en un negocio rentable, a través de su libro El poder de tu marca personal.

Transformar la marca personal de una compañía rentable Muchas personas se abstienen de emprender porque no tienen claro cuál sería el negocio adecuado o inician el camino sin un enfoque preciso. Esperan a que llegue alguien que les dé una oportunidad para trabajar en lo que les apasiona. Esto sucede porque no se han dado cuenta de que esa persona son ellos mismos.

Cuando un individuo es capaz de observar su poder interior, debe dar los pasos necesarios para iniciar un negocio rentable con base en sus talentos, transformando de esa manera su vida.

El poder de tu marca personal es un libro creado por el especialista Rubén Martín, el cual se centra en que las personas logren un profundo autoconocimiento. Esto es lo que les permitirá construir las verdaderas bases de su marca personal y, desde esa comprensión de su esencia, construir un negocio rentable. Es un libro 100 % práctico que ofrece una guía paso a paso para desarrollar las habilidades necesarias que facilitarán sacar lo mejor de cualquier persona.

El asesor experto en marca personal, Rubén Martín Además del autor de El poder de tu marca personal, Rubén Martín es empresario, conferencista y formador experto en marca personal, modelos de negocio, marketing, ventas y desarrollo personal.

Rubén relata cómo ha pasado por diferentes crisis en el transcurso de su vida profesional que le han permitido reinventarse y comenzar de cero. Desde entonces, lleva más de 15 años en el mundo del emprendimiento.

En un momento de su vida, descubrió que le apasionaba apoyar a otros a potenciar su Marca Personal, logrando asesorar de manera exitosa a escritores, deportistas, conferencistas y otros personajes públicos, ayudándoles a posicionarse más en su sector y crecer exponencialmente.

Trabajó durante años en la marca personal de otros, hasta que se dio cuenta de que no había hecho nada para fortalecer la suya. Nadie le conocía y, aunque tenía claro cuál era su marca, no la había mostrado al mundo. El hecho de dar a conocer su marca personal le ha permitido ayudar masivamente a otras personas a través de ese servicio y a poder ser “producto del propio producto”, obteniendo los mejores resultados de su vida.

Una verdadera transformación se logra sentando las bases de una auténtica marca personal, producto del autoconocimiento profundo que ayudará a transformar el propósito de vida en un negocio que creará una alta rentabilidad. El poder de tu marca personal es la guía con la metodología comprobada para alcanzar este sueño.



