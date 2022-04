Robos en viviendas en España: radiografía y soluciones por Aime Seguridad Comunicae

martes, 5 de abril de 2022, 12:18 h (CET) En España se cometen más de 280 robos en viviendas y negocios de forma diaria y el importe medio de lo sustraído casi alcanza los 1500 euros (exactamente 1494 euros). Hay varias técnicas que utilizan los ladrones para hacer este tipo de delitos, ya sea haciendo el uso de la fuerza o sin llegar a utilizarla, pero también hay varias soluciones que se pueden poner para intentar evitar los mismos. Los amigos de lo ajeno utilizan variadas técnicas para apropiarse de lo que no es suyo Estas son algunas de esas técnicas a las que es posible enfrentarse:

-Robo por ventana: una de las formas más “clásicas” y antiguas de allanamiento. Como bien indica el nombre, el ladrón se introduce por una ventana en la vivienda y una vez dentro del inmueble se produce el robo.

-Impressioning: el ladrón introduce una lámina especial de aluminio en el interior del bombín. Una vez se introduzca la llave en la cerradura se crea un molde de la misma lo que permite a los ladrones entrar en el hogar o en el negocio sin ningún tipo de cortapisas. Es un método de robo muy “limpio” y difícil de evitar si no se dispone de un sistema de seguridad habilitado. Deja pocas pruebas.

-Bumping: una de las técnicas más utilizadas por ladrones y cacos. Consiste en introducir una llave maestra en el bombín y una vez dentro golpear la llave con un martillo. Al hacerlo el bombín saltará pudiendo entrar el ladrón en la vivienda o el negocio.

-Imán: en este caso se utiliza un imán cuando las llaves están puestas. Con un potente imán se da la vuelta a la llave hasta abrir la puerta y así poder entrar en el inmueble.

-Ganzúa: uno de los métodos más tradicionales y clásicos de la lista. Consiste en meter una ganzúa por la cerradura y así abrir la puerta.

-El resbalón: consiste en meter una lámina de plástico (la típica radiografía) para abrir la puerta cuando no se ha echado la llave.

Hay muchos más métodos que éstos, pero probablemente los más arriba descritos sean los más comunes. Desgraciadamente el crimen no descansa y continuamente se están creando nuevas técnicas y perfeccionando las más clásicas para cometer este tipo de delitos.

Para prevenir estos métodos a veces solamente falta actuar con sentido común: cerrar bien puertas y ventanas, echar bien la llave y no dejarla puesta... pero por supuesto si se quiere evitar que entren en el hogar lo mejor sería contratar un sistema integral de seguridad basado en un sistema de alarma cableado.

En Aime Seguridad cuentan con soluciones integrales de seguridad para todo tipo de negocios y viviendas. Un sistema anti-intrusión se basa en: control, detección y aviso. Estos tres elementos no deben fallar y si los elementos están mal configurados o son de baja calidad hará que probablemente el sistema no funcione de forma correcta. En Aime Seguridad disponen de asesores de seguridad personalizados con años de experiencia para solventar todo tipo de situaciones y problemas.

Los sistemas anti-intrusión optimizan de forma eficiente y efectiva la seguridad de su hogar o empresa, a través de la prevención, detección, la evaluación de las amenazas y determina cuales son las medidas más eficaces que tomar en todo momento en situaciones de intrusión y riesgo.

Desde Aime Seguridad emplean uno de los mejores sistemas de protección en instalaciones de sistemas anti-intrusión, válido tanto para viviendas particulares, comercios, industrias, zonas al aire libre, etc.

El procedimiento en el caso de querer instalar una alarma o sistema anti-intrusión suele ser el siguiente. Un experto en seguridad se personará en las instalaciones que se quieran proteger, revisará el inmueble, determinará cuales son las zonas a proteger y las medidas y sensores más adecuados para hacer que el recinto esté protegido. Una vez hecho esto se instalará el equipo, se comprobará que funciona correctamente, se explicara el funcionamiento de los mismos al cliente y se resolverán dudas y por supuesto se conectará a una Central Receptora de Alarmas o CRA.

¿Pero qué es una Central Receptora de Alarmas? Una Central Receptora de Alarmas tiene el cometido de recibir las señales que emite el sistema integral de seguridad.

Una CRA está conectada 24 horas al día durante 365 días al año. Cada vez que se produce una incidencia, la alarma envía una señal a la Central, desde allí los operadores de la Central comprueban lo que está ocurriendo, analizan la información y se activa, en caso de ser necesario, un protocolo de seguridad.

El protocolo de seguridad suele estar consensuado con el dueño de la alarma (llamar a policía, servicios de seguridad privada, servicios de emergencia...) y en todo momento se informará al dueño del inmueble. Esta función es fundamental para ofrecer un servicio eficiente al usuario de alarmas y que esté informado de forma clara y constante de lo que pasa en su hogar o en su negocio.

Desde Aime Seguridad le informarán de forma periódica de todas las incidencias ocurridas. En definitiva, una CRA es la central de control de los sistemas de alarma contratados por el cliente y se encarga de recibir y analizar los saltos de alarmas y las incidencias de las mismas. Gracias a la CRA se garantiza el buen funcionamiento de la alarma y que su uso sea totalmente efectivo.

Hay varios elementos a tener en cuenta en los sistemas de seguridad integrales:

-Panel de control: es el administrador del sistema. Recibe las señales de los controles y los sensores periféricos. Cuando el panel de control tenga la información, la mandará a la Central Receptora y allí será minuciosamente analizada por los operadores de la CRA.

-Sensores y detectores de la alarma: hay muchos tipos de detectores, pero los más comunes son los de movimiento y los de cámara. Con estos últimos y si son de tipo IP se podrá ver en todo momento y siempre que se tenga conexión a Internet lo que está pasando en la casa o en el negocio en todo momento las 24 horas del día.

Estos dos son los elementos principales, pero existen otros que se enumeran a continuación:

-Sirenas: suelen ser de una gran potencia acústica y permite alertar a viandantes y vecinos del salto de alarma.

-Carteles de Alarma disuasorios: como bien indica el nombre son carteles de la empresa de seguridad contratada que indican que en esa propiedad hay instalada una alarma.

-Barreras automáticas para proteger el acceso o controlar el mismo a su finca, a una urbanización, a una nave en un polígono industrial, entornos rurales o industriales…

Gracias a los sistemas integrales de seguridad y a la conexión permanente a una CRA es mucho más difícil engrosar la fatídica estadística de robos en viviendas y negocios de este país.

