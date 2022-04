LORRA asesora a 23 jóvenes que quieren emprender en el Agro en Bizkaia Comunicae

martes, 5 de abril de 2022, 11:05 h (CET) El emprendizaje en el primer sector, en el marco del programa Gaztenek, vuelve a niveles prepandemia El centro de gestión agrícola y ganadero LORRA asesora a 23 jóvenes que quieren instalar sus negocios a lo largo del 2022. Todos ellos se enmarcan dentro del programa Gaztenek, coordinado por la Fundación HAZI junto con la Diputación Foral de Bizkaia, en el que LORRA se encarga de realizar el acompañamiento al emprendizaje. Tras el freno que supuso la alerta sanitaria a la creación de nuevos proyectos, el emprendizaje en el primer sector vizcaíno vuelve a recuperar el nivel prepandemia.

LORRA ayudará a estos jóvenes emprendedores durante cinco años y en todo el recorrido que establece el programa. Su acompañamiento comienza en la propia solicitud, la monitorización y la realización del plan de empresa hasta la solicitud de las ayudas y, una vez resuelta positivamente, en la instalación del negocio durante este año, accediendo al plan de ayudas disponibles. Posteriormente se tutoriza la actividad hasta finalizar el plazo de cinco años, en el que se considera que el negocio está plenamente incorporado en el sector y sigue su actividad sin el servicio.

Inicialmente se habían presentado al programa 26 solicitudes que se analizaron en la comisión de valoración previa a la apertura del plan de ayudas de la Diputación Foral de Bizkaia. Además, se ampliaron y/o modificaron los planes de empresa de once expedientes de ejercicios anteriores que incrementan sus inversiones o modifican en algo sus planes en este ejercicio. De ellos se declararon favorables 23 expedientes, ya que uno de ellos decide retrasar su incorporación y dos se desestimaron por no considerarse suficientemente maduros para su incorporación. Entre los expedientes favorables, algunos están condicionados a obtener los permisos y licencias correspondientes para llevarlos a cabo.

"Todas las personas emprendedoras -9 mujeres y 14 hombres- están en edades comprendidas entre los 22 y los 40 años. Destaca el alto porcentaje de incorporaciones para llevar a cabo el relevo generacional en explotaciones ya existentes, que son 14 personas, lo que es muy positivo para rejuvenecer el sector. Las otras 9 personas son de nueva incorporación".

En cuanto a la actividad de estas nuevas explotaciones, hay una gran diversidad. En total, hay 11 explotaciones hortícolas en invernadero con o sin huerto exterior, en procedimientos ecológicos y tradicional. Además, hay 5 explotaciones de vacuno de carne, 2 en vacuno leche con o sin transformación a queso y/o derivados lácteos, 2 en avicultura de puesta; 1 en porcino extensivo y nuevos nichos como la producción de arándanos o la cría de caballos Endurance (de deporte).

Se mantiene la tendencia de crecimiento de las explotaciones ecológicas. En 7 de los nuevos proyectos se siguen procedimientos explotación agroecológica tanto en producción animal como vegetal. Entre las explotaciones de relevo generacional despuntan las 5 incorporaciones en explotaciones ya existentes de vacuno carne.

Durante el pasado ejercicio el equipo de LORRA ha trabajado con 210 expedientes abiertos entre los años 2014 y 2021, de los que ha cerrado 21, pertenecientes a explotaciones que continuarán su actividad sin el servicio acompañamiento. Se ha llevado a cabo la tutorización sobre otros 94 expedientes en proceso de instalación en su segundo, tercer y/o cuarto año de incorporación. También se ha realizado el acompañamiento de 54 nuevos expedientes que han comenzado su instalación en el ejercicio 2021/22 y completarán su incorporación en los próximos ejercicios.

