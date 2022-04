Método Right Hand, la innovadora fórmula para conseguir sueños Emprendedores de Hoy

martes, 5 de abril de 2022, 09:19 h (CET)

Muchas veces se tiene la idea de que los sueños son inalcanzables por no contar con el apoyo o las herramientas necesarias.

Pero lo cierto es que existe un método que se adapta a todas las personas que realmente quieren tener éxito en eso que les apasiona y buscan la forma de conseguir sus metas por medio del trabajo serio, sin dejar de disfrutar del trayecto.

El Método Right Hand (MRH) es un proceso de desarrollo personal y profesional, creado por Miguel Ángel Tejera (diplomado en Educación Social y profesional del marketing emocional), en el que se aprende a gestionar el talento y los fracasos, para así conseguir sueños, felicidad y, por ende, la realización personal.

Todo ello, mediante su secreto mejor guardado y que ahora pone a disposición de todos al fusionar ambas ramas profesionales en la fórmula SER EJEMPLO.

El Método Right Hand busca crear la mejor versión de una persona Un sueño es esa idea de superación que está en la cabeza, que muchas veces asusta y no se trabaja por miedo de lo que puede llegar a implicar. Hay personas que llevan años tratando de implementar la manera correcta de comenzar a buscar ese sueño, sea cual sea el enfoque. Hay quienes quieren tener su propia marca o vivir del deporte que aman, pero no trabajan por ello porque temen ser parte del porcentaje de personas que no lo logran.

Fundamentalmente, el Método Right Hand nace con la idea de plantear una serie de pasos que ayuden a conseguir resultados eficientes con respecto a las metas que se quieren lograr. Este procedimiento interviene en todas las áreas personales que deben desarrollarse para poder cumplir un sueño; ya que un sueño no solo se alcanza trabajando en ello, también se debe gestionar el propio potencial eficazmente con una alta motivación que invite a romper límites.

Lo más importante del Método Right Hand es su acompañamiento personalizado, cercano y constante, ya que lo que se quiere conseguir con este método es ser la mano derecha del soñador para empoderarlo y ayudarlo a sacar todo su arsenal interno. ¿Qué lo hace único y diferente? Sin duda, la fusión de marketing personal con su exclusiva e inédita fórmula denominada: SER EJEMPLO, siendo las siglas de: La letra S, hacer referencia al sueño que si bien puede ser un desafío, reto u objetivo, la idea de la que parte es la de creer en él con PASIÓN y en que todo es posible con un plan adaptado a cada persona. Con la E, se busca desarrollar el equilibrio entre: educación emocional y valores, que serán la base para el cumplimiento de toda meta y de una marca personal diferenciadora y finalmente la R hace mención al respeto hacia sí mismo, su objetivo y la planificación a llevar a cabo. Todo termina configurando el EJEMPLO de una nueva y mejor versión de SER, lista para sincronizarse con el sueño ansiado.

Dejar de imaginar y trabajar con ilusión por el sueño que late La pasión es el eje central de todo lo que mueve el método y sus hojas de ruta personalizadas. En la página web del Método Right Hand, se facilitan diferentes formas de asesoramiento que se adaptan a todos los soñadores, tanto los que están comenzando, así como los que se sienten estancados y que no logran avanzar.

Comenzando con las consultorías: vía email y exprés, en la que se dan consejos inmediatos para esas personas que son más directas y quieren ayuda más rápida. Luego, la consultoría focal (más extendida) y las mentorías prime y premium son los diferentes planes disponibles que ayudan a dominar la mente, gestionar el talento y asesorar en la realización de la acción, para sacar el sueño de la cabeza y comenzar a hacerlo realidad.



