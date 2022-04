Tu Box Training retoma su expansión con 3 nuevas aperturas en Xàtiva, León y Vallirana Comunicae

martes, 5 de abril de 2022, 10:05 h (CET) La marca referente en crossfit y entrenamiento funcional retoma su expansión en franquicia escogiendo a Tormo Franquicias Consulting como responsable para su crecimiento Según datos publicados en el último balance de 2021 realizado por Statista, el portal de estadística para datos de mercados sectoriales, anuncian el auge del modelo boutique y el afianzamiento del Crossfit en el sector del fitness, llegando a competir al mismo nivel en cuanto a captación de socios y facturación que los gimnasios tradicionales.

En este contexto, los centros deportivos dedicados a ofrecer un entrenamiento personalizado y diferencial están acaparando el mercado del deporte, destacando entre las nuevas modalidades, los boxes de Crossfit afiliados oficialmente al método de entrenamiento y creado en Estados Unidos por la empresa CrossFit Inc.

Dentro del ámbito de la franquicia también se encuentra este escenario, donde nuevos formatos de entrenamiento están proliferando y adquiriendo terreno a las grandes redes. Es destacable el concepto de Crossfit Tu Box Training, cuya estructura ha permitido continuar abriendo boxes durante la pandemia gracias al modelo que facilitan a los franquiciados: estructura experimentada y solvente en constante actualización combinada con la implicación integral de la central en la puesta en marcha y desarrollo del negocio.

Tu Box Training inaugura así tres nuevas instalaciones ubicadas en: Alicante, en la población de Xàtiva, en León y en Vallirana, provincia de Barcelona. Estos nuevos espacios se suman a los 3 centros propios de la central franquiciadora ubicados en Ponferrada, Astorga y Bulgaria.

“La acogida de los usuarios en los nuevos Tu Box Training ha sido abrumadora” apuntaba la central directiva, cuyo resultado ha superado las expectativas planteadas. “Los boxes se han convertido rápidamente en un referente local gracias a los programas de entrenamiento funcional variados, personalizados y eficientes, precios competitivos, y profesionalidad y atención del equipo” ,concluía José Luis Estévez, uno de los responsables del proyecto.

¿Por qué Tu Box Training se ha convertido en una oportunidad de inversión?

Empresa solvente con 20 años de experiencia en el mundo del fitness y gestión empresarial.

en el mundo del fitness y gestión empresarial. Reducidos gastos operativos en el mantenimiento de instalaciones y personal para el buen funcionamiento del negocio.

en el mantenimiento de instalaciones y personal para el buen funcionamiento del negocio. Alta rentabilidad por los ingresos recurrentes gracias a las cuotas de socio fijas que facilitan la fidelización de los usuarios, y la diversidad de servicios como venta cruzada: tienda con productos oficiales, un córner de nutrición, espacios para actividades complementarias, etc.

gracias a las cuotas de socio fijas que facilitan la fidelización de los usuarios, y la diversidad de servicios como venta cruzada: tienda con productos oficiales, un córner de nutrición, espacios para actividades complementarias, etc. Soporte 360 de la central: diseño del espacio, equipamiento del box, creación de acciones de marketing y la programación de rutinas de entrenamiento dinámico y efectivo.

