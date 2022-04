Llega a España Fintecture, la solución para transferencias inmediatas de hasta 200.000 euros entre empresas Comunicae

martes, 5 de abril de 2022, 10:10 h (CET) Con el respaldo de grandes marcas como Decathlon, Bricomart, Alcampo o Edenred, entre otras, Fintecture ha desembarcado en España para ofrecer una solución tangible a las empresas españolas: transacciones inmediatas entre compañías de hasta 200.000 euros en un sólo pago, sin intermediarios La tecnología de Fintecture funciona con integraciones directas - a través de APIs - con la mayoría de los bancos europeos, incluyendo el 95% de los españoles. Aprovechando la transformación tecnológica y normativa del sector bancario, Fintecture ha desarrollado una nueva infraestructura para procesar los pagos de la forma más sencilla, segura y rentable: de cuenta a cuenta. Más de 3.000 negocios de toda Europa ya se benefician de las soluciones desarrolladas por Fintecture.

A través de Fintecture las empresas pueden generar solicitudes de pago o cobro incluso sin conocer el IBAN de la contraparte. La contraparte ejecuta el pago conectándose a su entidad bancaria de forma cómoda y segura y sin necesidad de integraciones. Fintecture verifica la identidad de las partes y procesa el pago en cuestión de segundos.

La solución de Fintecture permite pagos inmediatos entre empresas de hasta 200.000 euros, facilitando la reconciliación y aliviando las tensiones de caja. Así mismo, la infraestructura de transferencias y pagos inmediatos permite a las empresas ofrecer devoluciones inmediatas a sus clientes, a través una solicitud de reembolso que permite al cliente conectarse directamente desde su banco. Fintecture verifica la identidad y procesa el pago en cuestión de minutos en lugar de semanas. Este proceso genera un aumento de la satisfacción y de la recurrencia del cliente.

“Nuestra misión es permitir a las empresas comerciar libremente haciendo que los pagos sean transparentes. Nuestros clientes ya no tienen que preocuparse por los plazos, el riesgo y la tramitación de sus cobros de facturas, todo es gestionado por Fintecture de forma eficiente y rentable” expresa Faysal Oudmine, co-founder & CEO de Fintecture.

A mediados de 2021 Fintecture anunció haber recibido una ronda de financiación total de 29,1 millones de dólares. Liderada por Target Global, y a la que se han unido, entre otros, el fondo de capital riesgo español Samaipata, dirigido por los renombrados emprendedores José del Barrio y Eduardo Díez-Hochleitner, así como business angels de renombre mundial como Huey Lin (founding COO de Affirm -el líder estadounidense en BNPL-) y Olivier Pomel (CEO & founder de Datadog -que cotiza en el Nasdaq con una valoración de 50.000 millones de dólares-). Esta ronda permitió a Fintecture contratar nuevo talento, enriquecer su infraestructura con nuevos servicios y funcionalidades y acelerar su despliegue en Europa y España. A día de hoy, Fintecture cuenta ya con clientes y empleados a nivel local, y está en proceso de expandir sus equipos de negocio y tecnología.

Los datos del European Payment Report ya en 2019 reflejaban que la morosidad es un problema que afecta gravemente a su negocio al 44% de las pymes, al tiempo que el 91% de las empresas confirmaban haber pagado sus facturas del año con retraso.

Algunos de los beneficios más destacados de Fintecture:

40% de ahorro de media en los gastos de transacción.

15% de aumento en las ventas, al reducir el abandono del carrito e incrementar su valor medio

Evita los límites de las tarjetas

Mejora de los flujos de caja entre 1 y 3 días (acelerando los pagos)

Hasta 200.000 € de transacción en un sólo pago

Reducción de los tiempos de tramitación de 15 días a 1 minuto

Conciliación automática. La recepción y liquidación de facturas en papel genera un sobrecoste de entre 5 y 15 € por factura, ya que la conciliación debe hacerse a mano

