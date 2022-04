Personalizar la ropa de trabajo, clave para la imagen de marca según Azules de Vergara Comunicae

martes, 5 de abril de 2022, 10:10 h (CET) La personalización de la ropa laboral es una de las formas más sencillas y eficientes para construir imagen de marca, como destacan desde Azules de Vegara La ropa de trabajo debe cumplir con varios requisitos, siendo los principales ofrecer comodidad y protección a los empleados durante su jornada laboral. Sin embargo, aparte de estos requisitos básicos, la ropa de trabajo es un elemento importante para la imagen de marca.

Ropa laboral e imagen de marca

Son muchos los factores que contribuyen a la imagen de marca. La primera impresión se forma en el primer contacto, y es lo que todas las empresas tratan de mejorar a medida que crecen. Puede producirse en la interacción con un empleado, o puede ser cuando alguien cruza las puertas de la empresa por primera vez. Sea cual sea la circunstancia, para las empresas siempre es importante dejar a los clientes potenciales y a los existentes con una sensación positiva sobre su marca. Por eso es importante un estilo de uniforme que refleje adecuadamente la imagen que quiere transmitir la empresa.

Son los pequeños detalles los que marcan una gran diferencia en el éxito de las empresas. Los uniformes transmiten profesionalidad, especialmente cuando se utilizan colores y elementos que se relacionan directamente con la marca.

Los beneficios de llevar ropa a juego son múltiples y variados: Sirve de publicidad gratuita, sobre todo cuando esta ropa se identifica con logotipos que promocionan la marca; fomenta la fidelidad de los clientes; demuestra dedicación, compromiso y una imagen positiva; distingue a la empresa de sus competidores, incluso fomenta el trabajo en equipo.

Por otro lado, la seguridad es la principal preocupación de cualquier empleador, especialmente cuando el trabajo de un empleado puede ser peligroso. Aquellos que trabajan en la industria pesada, la construcción y con equipos especializados, como componentes eléctricos , pueden requerir ropa de seguridad especial . Sin embargo, no hay razón para que la ropa segura no pueda ser también profesional.

Por otro lado, y más allá de la imagen de marca, la ropa laboral personalizada contribuye en gran medida a establecer un sentido de cohesión y pertenencia al equipo entre el personal.

Azules de Vergara, la mayor selección en ropa laboral

Azules de Vergara es un servicio líder en la venta de ropa de trabajo, EPIs, calzado laboral y artículos de protección frente al Covid de primera calidad y a precios competitivos. Vestuario laboral profesional 100% personalizable y con la garantía de una empresa líder en el sector.

