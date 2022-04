Complementos para Aves explica las ventajas de tener un pájaro como mascota Comunicae

martes, 5 de abril de 2022, 10:10 h (CET) La población de mascotas se ha disparado en España en los últimos años. Dentro de las opciones disponibles, los pájaros son una de las que ha ganado más popularidad. Desde ComplementosParaAves.com explican algunas de las ventajas de los pájaros como mascotas Inteligentes y hermosas, las aves de compañía aportan muchos beneficios a sus propietarios. Algunas de estas ventajas pueden ser sorprendentes. Desde ComplementosParaAves.com han hecho una lista de las más destacables.

Larga vida

La mayoría de las aves de compañía tienen una vida bastante larga, en comparación con mascotas. Esto significa que su dueño no tendrá que lidiar con la pena de perder a su amigo por vejez, después de unos pocos años, como lo haría con un perro o un gato.

Los pájaros son una compañía para toda la vida. De hecho, muchas especies de loros pueden vivir más que un humano.

Interacción social

Estudios recientes han demostrado que tener pájaros fomenta la interacción social, lo que es bueno para la salud mental. Esto es especialmente cierto con los pájaros que son capaces de “hablar”.

La satisfacción de cuidar de un animal

Las mascotas satisfacen la necesidad de cuidar a alguien. Los pájaros son particularmente buenos para esto, porque requieren mucha atención personal e interacción contigo para estar sanos.

Reduce el estrés

Se ha demostrado que acariciar a un animal reduce el estrés y la presión arterial. Sólo recuerde que debe acariciar a su pájaro en contra de la disposición de las plumas, para evitar que aumente su nivel de estrés. En general, no les gusta que les acaricien las plumas. Acaricie a contrapelo.

Actividad mental

A medida que envejece, es posible que empiece a bajar el ritmo y a no aprender tanto. Esto puede suponer un riesgo de demencia precoz. La frase "úsalo o piérdelo" se aplica al cerebro tanto como a cualquier otra cosa. Enseñar trucos a un pájaro, sea cual sea la especie, mantiene la mente despierta y entretenida. Este tipo de ejercicio cerebral es estupendo para promover un funcionamiento cognitivo saludable.

Los mejores pájaros para tener como mascota

Hay muchas especies de pájaros que pueden servir como mascota. Esta es una lista de los que se recomiendan más a menudo:

Canarios y Jilgueros

Periquitos

Loros

Agapornis

Ninfas

Cacatúas

Desde ComplementosParaAve.com recuerdan la importancia de cuidar la alimentación y el entorno de los pájaros para que mantengan su salud y bienestar.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cómo Bitcoin afecta al e-commerce ​¿Tiene una tienda de comercio electrónico y quiere saber cómo esta moneda virtual puede afectar a su negocio? Jamón ibérico cortado a cuchillo, un placer para gourmets Un disfrute que podrá aumentar según la calidad del jamón, la parte que se deguste e incluso según el tipo de corte que haya recibido la loncha Pablo Fernández Echeverría, nuevo CEO de la biotecnológica Polimerbio Bikestocks señala los beneficios del ciclismo para la salud Complementos para Aves explica las ventajas de tener un pájaro como mascota