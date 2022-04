​Mostrar la fortaleza de nuestras sociedades Jesús Domingo Martínez Lectores

martes, 5 de abril de 2022, 08:47 h (CET) El aumento del coste de la energía, especialmente por la dependencia energética de Rusia, está afectando ya claramente al bolsillo de muchas empresas y al de los ciudadanos. Al mismo tiempo se está intensificando el incremento de los precios en un escenario de débil crecimiento, la temida “estanflación”. El riesgo inmediato es que se produzca una espiral de precios y salarios que termine por afectar al empleo. A este factor hay que unir la carencia de determinadas materias primas como consecuencia del escenario bélico y de las sanciones impuestas a Rusia y las graves dificultades para importarlas de Ucrania.



Son algunos datos de una situación que exige una respuesta económica coordinada de los Gobiernos y de los Bancos centrales, que están llevando a las economías a un intervencionismo limitado del Estado en determinados sectores. Es un proceso excepcional que no debería prolongarse más de lo estrictamente necesario. Estabilizar la economía mientras se desarrolla el drama en Ucrania puede parecer una utopía, pero este es el momento de los verdaderos liderazgos, y de mostrar la fortaleza de nuestras sociedades. Parce que la nuestra no ha sabido estar a la altura.

