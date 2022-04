La confianza en los partidos Jesús Martínez Madrid, Gerona Lectores

martes, 5 de abril de 2022, 08:40 h (CET) Los partidos políticos españoles no atraviesan precisamente su mejor momento de imagen. Los barómetros del CIS señalan a la clase política como uno de los principales problemas para el país. El espectáculo vivido en el último mes en el PP o la polarización en la que se ha instalado el debate político no ayudan a devolver la confianza en los partidos que, pese a todo, siguen siendo insustituibles para la “participación política” y la “formación y manifestación de la voluntad popular”.

Cierto que muchas de las razones son estructurales y sería injusto señalar a las actuales generaciones de dirigentes como únicas responsables, pero sin lugar a dudas pueden hacer más y mejor.

