La noche de los tiempos Venancio Rodríguez Sanz Lectores

martes, 5 de abril de 2022, 08:38 h (CET) Sancionar una infracción, es un acto de amor. Arrepentirse de haber amado, es otro delito. No reprender la infracción, es indiferencia y esto lleva al caos, luego mostrarse indiferente ante las infracciones es un delito sancionable. En muchas ocasiones, cuando el hijo comete una infracción y lo castigamos, suele ocurrir que algún miembro de la pareja sale en defensa del hijo, restándole autoridad al otro.

A la larga, esto suele conllevar que, viendo el hijo que uno de los dos padres le ampara y teniendo en cuenta la debilidad del reprendedor, el hijo prosigue en su actitud. ¿Y qué ocurre? Que las infracciones crecen al igual que el hijo. Más tarde, cuando el hijo ya es mayor, se olvida el origen del comportamiento de éste. Entonces, se tiende a tomar medidas desesperadas, o a tener que intervenir la justicia cuando la trasgresión es grave y afecta a un tercero.

Causa y consecuencia están íntimamente unidas, aunque su relación se pierde en la noche de los tiempos. Al igual que esto, en la sociedad ocurre lo mismo: todos somos responsable de todos. Por miedo, no nos podemos desentender de lo que alguien hizo mal, aunque esto conlleve un riesgo. Y si por amor no intervenimos de alguna manera, ¿para qué quejarse? Es lo que hay.

