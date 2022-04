​La ideología de género como máscara Juan García, Cáceres Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 5 de abril de 2022, 08:34 h (CET) Una de las ventajas de la ideología de género es que puede servir para enmascarar las carencias de ideologías políticas refractarias a la libertad. Ese pretendido aire de modernidad, envuelto en un discurso inclusivo y antidiscriminatorio por razones de género, es un buen recurso para ocultar las discriminaciones por razones de orientación política.



Un buen ejemplo es el proyecto de Código de las Familias que está en proceso de consulta en Cuba, antes de ser votado en el Parlamento y después sometido a referéndum. Es curioso que el Código consagre el pluralismo en el terreno familiar, mientras que en el político sigue imperando el partido único comunista, que es el modelo político tradicional. Aquí no hay innovaciones.

El Código de las Familias rescata la propuesta del matrimonio gay, que ya intentó introducirse en la nueva Constitución de 2019. Entonces fue abandonada por la oposición popular que despertaba. De las 192.408 opiniones recogidas sobre esto, más de 158.300 fueron a favor de no variar el concepto de matrimonio como unión de hombre y mujer, y no de “dos personas”, sin especificar sexo. Ante el riesgo de que la oposición popular a este punto desluciera la aprobación de la Constitución, se optó por aparcar el tema hasta ahora. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Primavera árabe a la peruana Protestas contra alzas de los monopolios Día mundial de los rromà La celebración tiene lugar en diferentes países del mundo y es un reconocimiento de la historia, la lengua y la cultura del pueblo gitano ​Feijoo no debiera intentar negociar, a cualquier precio, con Sánchez Los votantes del PP no van a consentir más humillaciones políticas Inflación: ¿matarán al enfermo para bajarle la fiebre? Es imprescindible adoptar medidas directas de limitación y control en las actividades (como nuestro sector eléctrico) que se han desbocado Gentes de verbo activo El momento nos llama a reducir brechas, a superar contiendas inútiles, a trabajar unidos activando no solo la conciencia de los derechos, también la de los deberes