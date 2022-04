​La campaña de Ayuda a la Iglesia Necesitada Pedro García, Gerona Lectores

martes, 5 de abril de 2022, 08:31 h (CET) La fundación pontificia "Ayuda a la Iglesia Necesitada" ha puesto en marcha, al inicio de la guerra en Ucrania, la campaña “Emergencia Ucrania: Empieza la guerra, la Iglesia se queda”. La iniciativa tiene por objetivo recaudar un millón de euros que la fundación donará a la Iglesia en Ucrania para atender a las numerosas necesidades que afrontan a consecuencia de la guerra.



La campaña de Ayuda a la Iglesia Necesitada es solo un botón de muestra. Como sucede siempre cuando la situación de un país empeora y, por las circunstancias que sean, casi todos se van, la Iglesia da ejemplo, con su palabra y su obra, y se queda en medio del pueblo que sufre.

El Arzobispo Mayor de la Iglesia greco-católica lo ha dicho con toda claridad al afirmar que no abandonaran a la gente, aunque haya guerra. Los sacerdotes, monjas y misioneros laicos se quieren quedar allí, saben que su misión ahora cobra, si cabe más sentido, al anunciar y testimoniar con sus propias vidas el evangelio de la paz en medio de la guerra.

Noticias relacionadas ​Primavera árabe a la peruana Protestas contra alzas de los monopolios Día mundial de los rromà La celebración tiene lugar en diferentes países del mundo y es un reconocimiento de la historia, la lengua y la cultura del pueblo gitano ​Feijoo no debiera intentar negociar, a cualquier precio, con Sánchez Los votantes del PP no van a consentir más humillaciones políticas Inflación: ¿matarán al enfermo para bajarle la fiebre? Es imprescindible adoptar medidas directas de limitación y control en las actividades (como nuestro sector eléctrico) que se han desbocado Gentes de verbo activo El momento nos llama a reducir brechas, a superar contiendas inútiles, a trabajar unidos activando no solo la conciencia de los derechos, también la de los deberes