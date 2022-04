Subastas Darley realiza importantes subastas de arte asiático Emprendedores de Hoy

Las ventas por subastas son procedimientos muy populares. Desde épocas remotas, son muy utilizadas para la comercialización de todo tipo de bienes. A día de hoy, representan el principal eje del mercado de arte y el coleccionismo.

En España es posible encontrar un sitio ideal para los amantes del arte. Se trata de Subastas Darley, una casa de subastas de arte asiático con gran interés en revitalizar este mercado en Valencia.

El interés de los compradores: un factor influyente en el precio de remate Las subastas han resultado ser el método más rentable para vender arte al combinar dos factores interesantes. Uno de ellos es la rentabilidad de los precios, ya que los lotes suelen iniciarse en precios muy ajustados al mercado. El otro factor es la gran difusión que se realiza a cada una de las ventas. Al mismo tiempo, por sus características y modo de celebración, se ha convertido en el medio perfecto para la venta de obras de arte, combinando elegancia y elitismo.

El valor económico asignado a los bienes en el mercado viene dado por 3 factores principales: las características de las piezas, el perfil o capricho de los coleccionistas y el propio sistema de ventas. Si bien los rasgos intrínsecos de una obra, cronología, características técnicas, entre otros, influyen en el precio de una obra, la correspondencia no es siempre directa y constante. Algunas piezas o artistas de gran calidad entran en el ostracismo de los coleccionistas, debido a que en el momento de la venta, la corriente artística no estaba de moda entre los compradores. De modo que el precio de salida de un lote en subasta puede ser incrementado hasta obtener valores que en ocasiones quintuplican el precio de salida. Y esto podría responder únicamente al interés de los compradores.

Una casa de subastas de arte asiático con especialistas en el área Subastas Darley cuenta con expertos nacionales e internacionales en antigüedades, joyerías, bienes artísticos, objetos coleccionistas, arte, etc. Estos se encargan de realizar una valoración de cada uno de los lotes expuestos en el catálogo de las subastas. También son comisionados para incluir una explicación detallada de la pieza y su precio de salida.

Durante la subasta, los clientes, que en su mayoría son coleccionistas, pujan por cada lote tanto de manera presencial como online. Las piezas van aumentando de valor, siendo el precio de remate el indicador de su importancia actual en el mercado. Por ejemplo, en diciembre de 2021 consiguieron vender un jarrón “Meiping” de cerámica de la dinastía Yuan (1279-1368) en 380.000 €, siendo su precio de salida 35.000 €. Otro logro importante fue la venta de una caja de metal plateado en octubre del 2021, cuyo coste de salida era de 50 € y consiguió venderse en 38.000 €.

En Subastas Darley se han obtenido grandes éxitos en sus subastas de arte asiático, llegando a duplicar o triplicar el precio de salida de algunas piezas. Esto es muestra de lo altamente competitivos que son los clientes en el mercado de arte actual.



