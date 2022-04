Formación en Inteligencia Emocional Empresarial con la ayuda de la especialista Lola Pérez Arocha Emprendedores de Hoy

lunes, 4 de abril de 2022, 17:39 h (CET)

Debido a la pandemia de Covid-19 y a los confinamientos que esta conllevó, se evitó durante mucho tiempo compartir el mismo espacio que los compañeros de trabajo. No obstante, una vez reactivadas las actividades cotidianas y económicas, el reencuentro de los equipos de trabajo ha sido inevitable.

Si bien los conflictos entre miembros de una organización han estado presentes siempre, reencontrarse después de trabajar desde casa ha incrementado los problemas entre los empleados, afectando a la sana convivencia dentro de cualquier compañía.

Por este motivo, muchos gerentes y líderes de equipo se han preocupado por restablecer el buen ambiente de trabajo dentro de sus organizaciones, apoyándose en el trabajo de expertos encoaching ejecutivo como la coach en Inteligencia Emocional Lola Pérez Arocha. Con su asesoramiento, Lola Pérez Arocha busca facilitar herramientas de team building que permitan a los líderes y equipo de cualquier compañía construir un ambiente de trabajo que permita el crecimiento personal y colectivo de cada integrante, a la misma vez que se impacta en el aumento de la productividad empresarial.

La comunicación es clave para tener un ambiente laboral sano Para Lola Pérez Arocha, un líder efectivo no puede descuidar las relaciones interpersonales de sus compañeros, por lo que debe mantenerse al tanto de las anomalías en la comunicación para detectar posibles errores en la ejecución práctica de las tareas cotidianas dentro de la compañía. Una comunicación complicada evita que los proyectos se concreten de acuerdo a los cronogramas y fechas de entrega, no posibilita que los miembros del equipo exploren su verdadero potencial cuando trabajan en grupo, impide que los trabajadores innoven o propongan nuevas maneras de realizar las labores y aumenta la posibilidad de fuga de capital humano valioso.

Programas de formación en Inteligencia Emocional empresarial En vista de esto, es fundamental que se le enseñe a los líderes y a los integrantes de cualquier organización a gestionar sus emociones, con el fin de favorecer una comunicación sana y productiva que repercuta en la motivación que tiene cada persona para realizar su trabajo y de esta manera pueda mejorar su rendimiento.

Teniendo esto en cuenta, Lola Pérez Arocha se ha centrado en crear programas de Inteligencia Emocional para empresas, con los cuales desea que florezca y prospere el clima de trabajo de la organización, desarrollar las habilidades interpersonales de sus colaboradores e integrar todo el proceso para acercar a las personas de una forma más amena a su trabajo. Con sus programas y retiros, esta coach de Inteligencia Emocional confía en contribuir al aumento de la productividad en las empresas, partiendo de una intervención profunda en la salud emocional de cada uno de sus miembros.



