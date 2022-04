¿Las palabras clave interfieren con el rendimiento de una página web? Emprendedores de Hoy

lunes, 4 de abril de 2022, 17:24 h (CET)

La respuesta es rotundamente sí.

Antes de contestar a esta pregunta, es importante responder a otra pregunta muy interesante: ¿Cómo selecciona Google qué mostrar cuando se busca algo?. No solo Google, sino todos los demás motores de búsqueda funcionan de la misma manera. Esas plataformas buscan en su contenido palabras y/o asociaciones de palabras que sean iguales o muy parecidas a las palabras sugeridas en la búsqueda.

El funcionamiento de los motores de búsqueda Esto se puede explicar de una manera más práctica. Si un usuario del motor de búsqueda Bing, por ejemplo, ingresa la siguiente asociación de palabras en el buscador: ”cómo preparar una paella”, en respuesta a esta probable pregunta, este mecanismo buscará en sus archivos esa misma asociación de palabras u otras asociaciones que puedan serle útiles a esta persona para la solución de su necesidad.

Por lo tanto, esa plataforma buscará siempre la mejor solución para esa búsqueda.

Sabiendo cómo funcionan los motores de búsqueda, ahora se puede volver a la primera pregunta: ¿Las palabras clave interfieren en el rendimiento de una página web?, la respuesta es bastante obvia: Sí. Totalmente.

Conociendo bien el producto o servicio con el que se trabaja, se puede deducir “de qué manera buscaría el potencial cliente los productos o servicios en los buscadores”.

De esta forma, se puede definir qué son las keywords. Estas son las palabras o asociación de palabras que se utilizan en las búsquedas, por parte de los usuarios de las plataformas de búsqueda.

Y ahora, sabiendo como los motores de búsqueda “razonan” (algoritmos) para llevar esa respuesta a sus clientes, solo queda colocar esas palabras clave en las páginas web para que los buscadores hagan esta asociación e indiquen el sitio web de interés como una posible solución para satisfacer la necesidad del cliente.

Los headers La expresión inglesa header, que significa encabezado, puede ser la clave para el mejor rendimiento de las keywords.

Cuando se escribe sobre un tema determinado, en general, el encabezado del texto trae el enfoque principal que se quiere darle al texto. Así es como los algoritmos de los buscadores seleccionan las palabras clave o keywords.

Los encabezados (H de Header) se dividen según su importancia en el texto.

H1 > lo más importante, H2 > el segundo más importante, H3 >, H4 >, H5 >, H6 > el menos relevante.

En resumen, los buscadores observan las palabras clave de las páginas web a través de sus encabezados y hacen la asociación con lo que está siendo buscado por el cliente.

De hecho, ese tema es un poco más complejo de lo que se expone.

Por ejemplo, si se imagina que el sitio web de una empresa no está diseñado correctamente para que los H sean las más útiles para lo que buscan sus clientes potenciales… el sitio web simplemente no aparecerá para el público objetivo. Y eso es como tener una hermosa tarjeta de presentación guardada en un cajón, ya que nunca traerá negocios.

Esta adecuación de keywords es uno de los principales trabajos del profesional de marketing digital encargado de realizar la labor conocida como SEO (Search Engine Optimization), optimización para los motores de búsqueda.

Soluciones SEO España SEO Soluciones España es una agencia de marketing digital con más de 5 años de existencia. Está presente en 8 países y en 3 de los 5 continentes. Trabajan con grandes empresas, pero la gran mayoría de sus clientes son pymes y startups con muchas ganas de buscar un espacio en el sol.

Están especializados en el diseño y construcción de páginas web, tiendas online, apps, trabajan también con posicionamiento orgánico SEO y campañas publicitarias en Google y Facebook para posicionamiento inmediato.

Se puede consultar más información en su web, donde tienen la solución para las necesidades de cualquier empresa.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.