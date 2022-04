Tratamientos de reproducción asistida a precios razonables Emprendedores de Hoy

lunes, 4 de abril de 2022, 16:24 h (CET)

En España, la tasa de infertilidad se sitúa entre el 15 % y el 17 % de la población y la tendencia es creciente. No obstante, lejos de pensar en un panorama desalentador, hoy en día, gracias a los avances de la tecnología y la ciencia, es posible cumplir el sueño de construir una familia a través de técnicas de reproducción asistida como las que se ofrecen en Clínica de Fertilidad Gaia.

Con una trayectoria de 10 años, el centro médico se ha especializado en ofrecer los últimos tratamientos de Inseminación Artificial, fecundación in vitro y donación de gametos, acompañados de las tecnologías más modernas y de los conocimientos avanzados de un equipo médico profesional que se encarga de ayudar a las personas a convertirse en padres.

Tratamientos de reproducción asistida en Clínica de Fertilidad Gaia Clínica de Fertilidad Gaia se ha posicionado como uno de los mejores centros de fertilidad en Sabadell, Vallés Occidental y Barcelona, ya que ofrece un nuevo concepto de reproducción asistida que ayuda a las parejas en la construcción de su familia. De acuerdo a cifras registradas por la empresa, 7 de cada 10 pacientes que confían en sus tratamientos, consiguen quedar embarazadas gracias a la efectividad de los procesos que llevan a cabo.

Este centro se mantiene a la vanguardia de las últimas tecnologías en materia de fertilidad, ofreciendo una amplia variedad de tratamientos de reproducción asistida, como inseminación artificial, fecundación in vitro y el método ropa, un tratamiento específicamente diseñado para parejas de mujeres que desean vivir la maternidad de manera compartida, todos respaldados con estudios especiales de fertilidad, estudios genéticos de embriones e inmunología relacionada con la infertilidad.

Para el equipo médico de la clínica, cada mujer es única y especial. Por esta razón, se involucran de manera individual con cada una de ellas, ofreciéndoles el trato cercano, cálido y comprensivo que requieren, mientras se encuentran en la búsqueda de su bebé. De este modo, la paciente siente la tranquilidad de contar con un equipo de profesionales que entienden sus necesidades y se esfuerzan por ofrecerles soluciones de fertilidad, dependiendo de su caso.

Tratamientos de calidad con la menor inversión médica posible En España, concretamente en Barcelona, existen clínicas de fertilidad con precios muy elevados, mientras que otras instituciones sanitarias ofrecen servicios low cost. En este sentido, la Clínica de Fertilidad Gaia se sitúa en un nivel medio, lo cual marca un punto diferencial en el sector, ofreciendo servicios a precios accesibles. También cuentan con planes de financiamiento y devolución parcial de presupuestos, brindando a las parejas la oportunidad de acceder a tratamientos de calidad con pago flexible.

Este beneficio, sumado a la calidad profesional de su equipo médico, ha permitido a la clínica consolidarse como líder en el sector, cumpliendo su misión de ayudar a los pacientes a conseguir el sueño de ser padres, con el mínimo estrés físico, emocional y económico posible.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.