Los paneles LED que permiten crear vídeo wall modulares en el stand, por Olika Stands

lunes, 4 de abril de 2022, 15:29 h (CET)

Para proyectar una idea que refleje perfectamente la marca de un producto, diseñar un stand de una feria requiere de visión y mucho sentido de conceptualización.

Una buena vitrina para ferias debe combinar funcionalidad, originalidad, impacto y mucha tecnología. Si la misión es destacar, entonces debe cumplir con varios requisitos.

Especialistas en este tipo de estrategias de marketing como Olika Standssostienen que hay que apostar por la brevedad en las ideas. Usar temáticas que vendan sueños y posibilidades. Un stand debe ser un espacio con elementos que permitan a los clientes crear vínculos con la marca, que sea un punto de encuentro.

La propuesta del equipo de Olika Stands Una de las herramientas de atracción a las que apelan los stands desde hace mucho tiempo son los contenidos audiovisuales dentro de sus espacios. Los expositores atraen a visitantes con materiales multimedia sobre sus productos. Esto se observó primero con los televisores de tubos catódicos y, después, con los grandes monitores de pantalla plana.

Pero la gente de Olika Stands ha llevado la apuesta mucho más allá. No solo están comercializando sus famosos stands reutilizables y modulares que se pueden emplear infinidad de veces. Ahora, cuentan con la tecnología del panel LED que convierten toda la estructura del stand en un vídeo wall para mostrar los productos.

Con esta innovadora propuesta, los stands que utilizan esta tecnología nunca pasarán desapercibidos. Los expositores le han dicho adiós a los monitores dentro o fuera de las vitrinas y ahora todo el stand se convierte en una pantalla. Lo mejor de todo, según los expertos de Olika Stands, es que la estructura sigue apostando por lo sostenible.

La importancia de lo portátil y lo reutilizable Los paneles LED que permiten crear vídeo wall modulares en los stands no representan la primera idea innovadora de la gente de Olika. De hecho, siempre han apostado por lo nuevo y funcional y eso les ha colocado en una posición privilegiada en el mercado. Una de sus propuestas más celebradas son los kits portátiles para montar un stand modular.

Según la firma española, son fáciles de levantar, llamativos y sobre todo resolutivos. Se pueden utilizar para muchas ferias y se adaptan a cualquier espacio porque son modulares. Además, son elaborados con las llamadas energías verdes, por lo cual su fabricación no deja huella de carbono.

Ahora, con el muro modular LED, que Olika Stands promueve con el nombre de PanoLED, los stands cobrarán más vida. Es un sistema de paneles modulares de 48 x 48 centímetros cada uno, los cuales se pueden unir y separar fácilmente. Se combinan fácilmente en cuestión de minutos para generar experiencias visuales inmersivas. Con esta herramienta, se puede proyectar cualquier contenido audiovisual que se haya creado y tener un sitio muy llamativo.



