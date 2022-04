Smartick, la única española finalista en la categoría de matemáticas en los Premios EdTech Awards de EE.UU Comunicae

lunes, 4 de abril de 2022, 17:53 h (CET) El método de aprendizaje online de matemáticas y lectura para niños de 4 a 14 años también ha quedado finalista en la categoría de Founders/CEO Smartick, método de aprendizaje online de matemáticas y lectura para niños de 4 a 14 años, se ha alzado como la única empresa española finalista en la categoría de Matemáticas (math solution) en los prestigiosos Premios EdTech Awards 2022 de Estados Unidos, el programa de reconocimiento de tecnología educativa más importante del mundo. También premia la labor de sus fundadores como líderes innovadores en la educación.

Según Harvard Business Review, “Smartick aborda un importante problema socioeconómico que afecta a los niños occidentales, especialmente en los EE. UU. que es el bajo nivel de matemáticas, muy por detrás de Asia”.

Basado en la más avanzada Inteligencia Artificial propia, el método desarrollado por Smartick permite conocer el perfil y velocidad de aprendizaje de cada niño y con ello diseñar un plan de estudios individualizado y personalizado y con feedback inmediato, además de adaptar el contenido en tiempo real a su comportamiento, ayudando a los menores a avanzar siempre motivados. Con una sesión diaria de 15 minutos desde un ordenador o tableta, los resultados que se obtienen son extraordinarios: el 94% de los alumnos incrementa su capacidad de cálculo, lógica y resolución de problemas y 8 de cada 10 mejoran su nota en la asignatura de matemáticas.

Los premios EdTech Awards se establecieron en 2010 para reconocer y premiar a los métodos más innovadores, líderes de empresas y creadores de tendencias más excepcionales en tecnología educativa. El objetivo final de estos galardones pasa por distinguir a esas personas que, mediante contribuciones sobresalientes en la transformación de la educación a través de la tecnología, enriquecen las vidas de los estudiantes en todo el mundo.

“Estoy especialmente entusiasmada con Smartick porque refleja todo lo que hemos estado investigando sobre la educación en matemáticas”, según palabras de Lori Breslow, Doctora y Profesora del MIT (Massachusetts Institute of Tecnology).

Creado en 2009, Smartick es un método de aprendizaje online basado en evidencias científicas que sirve tanto para menores que necesitan refuerzo como para aquellos que buscan ampliar conocimientos. Miles de niños de 185 países realizan ya a diario más de dos millones de ejercicios.

Este reconocimiento internacional no es el único que ha recibido la compañía fundada por Javier Arroyo y Daniel González de Vega en los últimos años. Así como, el reconocimiento “Eisenhower Fellowship”, otorgado por el Congreso de los EE.UU., por su labor en la educación mundial, o en 2020, recibió el galardón Blue Ribbon como el “Mejor complemento de Matemáticas” de manos de la asociación de familias homeschoolers más grande del país, The Homeschool Review Crew, entre otros.

