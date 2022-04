¿Qué se debe saber antes de pasar la ITV en coches, furgonetas y vehículos industriales de ocasión? Emprendedores de Hoy

Todos los vehículos tienen la obligación de pasar la ITV (Inspección Técnica de Vehículos) periódicamente y los coches, furgonetas e industriales de ocasión no son la excepción. Para evitar multas e inconvenientes, los especialistas de la concesionaria M10Selection recomiendan tener presente la fecha límite en la que hay que concurrir a la inspección, la cual depende de las características del vehículo.

M10Selection es una firma fundada en 2021 por la empresa Motor10 donde es posible elegir un vehículo entre un amplio catálogo. La flota de la concesionaria incluye una gran variedad de turismos y vehículos industriales. En M10Selection, es posible conseguir turismos, SUV premium y también furgonetas segunda mano Girona para emprendedores que están comenzando con un negocio nuevo.

¿Cada cuánto tiempo deben pasar la ITV los vehículos de ocasión? Los plazos en los que se debe acceder a la ITV dependen del tipo y la antigüedad del vehículo. Los coches, todoterrenos y SUV de ocasión con un uso de entre 4 y 10 años deben pasar la inspección cada 2 años. En cambio, los automóviles de más de 10 años tienen la obligación de cumplir con el trámite una vez al año.

El trámite es distinto para las furgonetas y otros coches ligeros de hasta 3500 kilos de MMA (Masa Máxima Autorizada) de ocasión. En estos casos, la inspección debe realizarse cada 2 años para vehículos de entre 2 y 6 años de antigüedad y una vez al año para los que tengan entre 6 y 10 años. Finalmente, los automóviles de más de una década deben acudir a una estación de ITV cada 6 meses.

Por otro lado, el régimen es más estricto para los de más de 3.500 kilos de MMA, ya que los camiones, furgones y vehículos de transporte deben pasar la ITV todos los años desde la primera matriculación hasta los 10 años de antigüedad. Superado ese período de tiempo, la inspección debe efectuarse también cada 6 meses.

Consejos de M10Selection para no pasarse de la fecha de la ITV En algunos lugares se ocupan de avisar, mediante una comunicación escrita al propietario del vehículo, cuando ya ha pasado un tiempo prudencial desde la última inspección. Sin embargo, no tienen la obligación de hacerlo. Esto es importante porque los usuarios deben estar pendientes de cumplir los plazos.

Una de las maneras más fáciles es mirar la pegatina ITV que obligatoriamente se coloca en el parabrisas. Allí, figura la fecha exacta de validación de la última inspección. Si por algún motivo los datos no se pueden observar, es posible recurrir al justificante de inspección de la última inspección o a la tarjeta ITV que se encuentra en el reverso de la ficha técnica del vehículo.

En M10Selection, es posible acceder a uno de los mejores asesoramientos en todo lo referido a automóviles, SUV y furgonetas de ocasión en Girona.



