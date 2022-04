Más de 100 experiencias turísticas gratuitas en ecoactivacanarias.com Comunicae

lunes, 4 de abril de 2022, 17:37 h (CET) Empresas registradas de Turismo Activo en toda Canarias ponen a disposición experiencias gratuitas a través de la nueva plataforma oficial del sector La Asociación Canaria de Turismo Activo, Activa Canarias, y Turismo de Canarias han conseguido sumar más de cien experiencias a la plataforma ecoactivacanarias.com. La plataforma se constituye como el eje del Plan de Reactivación del Turismo Activo de Canarias (PRTAC). “La digitalización es clave para crear nuevas oportunidades de negocio en las empresas de Turismo Activo del archipiélago”, justificó José Luis Echevarría, presidente de Activa Canarias.

Añadió que “el Turismo Activo es un claro exponente del cambio de modelo y la digitalización, el motor para mantener la competitividad de nuestras pymes. Desde Activa Canarias entendemos que apoyar y respaldar al músculo de esta industria es fundamental para el turismo sostenible y el empleo de calidad entre nuestros jóvenes que han forjado una profesión de lo que antes era una afición como la escalada, el surf, el buceo y tantas otras disciplinas que cada vez atraen a más turistas”.

También argumentó que “el paquete de ayudas que lanza Activa Canarias, gracias al acuerdo con la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, lleva aparejado la creación de tiendas virtuales, apoyo económico a la explotación y asesoramiento comercial y legal. Una oportunidad que cualquier empresa legalmente establecida en Canarias podrá disfrutar si se suma al Plan de Reactivación”.

Echevarría anunció que “habrá un importante esfuerzo por la comercialización ya que es importante que desde cualquier parte del mundo puedan conocer esta maravilla natural, y que hay profesionales que les pueden guiar para disfrutarla. El archipiélago es un lujo para todos los sentidos, cada isla es un continente en miniatura”.

“Este Plan, al que ya se han sumado alrededor de 150 experiencias, es un ejemplo más de que tenemos que trabajar en equipo, que tenemos que ir de la mano lo público y lo privado para poder atraer a un turismo de calidad con servicios de excelencia y un ejemplo de que Canarias no es solo sol y playa, sino que tenemos un potencial en el interior de cada isla que debemos poner en valor”, concluyó.

La iniciativa, dirigida principalmente a los visitantes de las islas, se promocionará a escala local, nacional e internacional con el objetivo de ofrecer a los turistas actividades de gran valor añadido y adecuados a nuevos hábitos del turista que exige pequeños grupos, inmersión cultural, bajo impacto ambiental y seguridad sanitaria. Además, contará con la aportación de la influencer Catha23, que realizará una serie de actividades de muestra para difusión en redes sociales. De manera paralela, están previstas una serie de acciones promocionales de calado en la esfera de la comunicación digital.

La plataforma lanza dos acciones principales; una que da la posibilidad de reservar actividades gratuitas a través de un calendario propio de la plataforma y que desarrollarán las mejores empresas de Canarias; y una segunda acción en la que podrán obtener códigos de descuento por valor de hasta 100 euros que podrán canjear en el momento de su compra. Las experiencias van desde el senderismo o el kayak, pasando por el buceo, la escalada, el astroturismo, el barranquismo o el surf, entre otras muchas actividades. Con todo, esta iniciativa pretende mantener a las empresas del destino Islas Canarias como referencia en la nueva coyuntura, potenciando un nicho de turismo sostenible que no para de crecer.

El Plan de Reactivación del Turismo Activo de Canarias (PRTAC) es una iniciativa alineada con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), incluyendo metas como el desarrollo económico sostenible, la cooperación entre zonas urbanas, periurbanas y rurales, y la defensa del patrimonio natural y cultural. El plan está financiado por la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias.

Vídeos

Spot Plan de Reactivación del Turismo Activo en Canarias



