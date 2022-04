AENA, TENDAM, FNAC, WORTEN, LEGO y otras marcas participarán en eRetail Congress 2022

En un contexto muy competitivo y frente a un consumidor omnicanal, cambiante y exigente, es determinante repensar la estrategia de marca para seguir ofreciendo la mejor experiencia de cliente, diferenciarse e impulsar el crecimiento de las compañías. Para conocer las claves estratégicas y tendencias de éxito de eCommerce y Retail, Dir&Ge organiza, el próximo 27 de abril en Madrid, eRetail Congress 2022, un encuentro único que también se retransmitirá en streaming para abordar los retos tecnológicos a los que se enfrenta actualmente el sector y lograr dar respuesta a un cliente que ha incrementado su nivel de exigencia.





eRetail Congress contará con la presencia de marcas líderes como Aena, TENDAM, ManoMano, Casa del Libro, FNAC, Multiópticas, PcComponentes o The LEGO Group entre otras, en formato de ponencias, mesas de debate y casos de éxito. Una cita imprescindible para descubrir cómo afrontar los desafíos del Retail y reinventar la experiencia de compra eliminando la línea entre el On y el Off.





Con el objetivo de aportar una visión de futuro del sector, profesionales destacados de marcas de referencia analizarán los desafíos a los que deben hacer frente, así como los principales drivers de diferenciación: las nuevas tendencias de Marketing Digital, las tecnologías emergentes que impactarán a muy corto plazo en las estrategias de crecimiento, la gestión de los datos y la hiperpersonalización, etc.





Tecnología, Hiperpersonalización y Experiencias Conectadas

La nueva realidad phygital está más presente que nunca y las compañías deben adaptarse optimizando sus estrategias omnicanales para ofrecer un customer journey coherente y satisfacer las necesidades del cliente. Este desafío que determina el éxito empresarial, depende en gran medida de un conocimiento exhaustivo del usuario y una gestión eficaz de los datos que permita utilizar la tecnología al servicio de la experiencia y cumplir con los objetivos de las marcas.





Implementar los avances tecnológicos y actualizarse de forma continua es esencial para que los retailers puedan ofrecer experiencias integradas, potenciar su diferenciación, fidelizar de forma eficiente al consumidor en el nuevo escenario y, por consiguiente, maximizar el ROI. En definitiva, la tecnología y la gestión eficiente de los datos son una apuesta estratégica para crear valor añadido y ofrecer mensajes hiperpersonalizados. Durante la jornada, se abordarán las temáticas que marcarán la actualidad eCommerce y Retail como el comercio unificado, el live streaming, la logística ética, el metaverso o el Q-commerce, entre otras.





Ponentes

Entre los directivos que participarán en este encuentro destacan Raúl Ramírez, Global Retail General Manager en TENDAM; María José Cuenda, Directora General Comercial e Inmobiliaria de Aena; Sara Vega, Marketing and Communications director Spain de FNAC; Isabel Salazar, Country Manager de ManoMano en España; Eloy Mariaud, director ecommerce & digitalización de Casa del libro o Federico Iglesias, Chief Marketing Officer de PcComponentes, entre otros.





El evento presencial será de acceso gratuito para todos los directivos que buscan descubrir las últimas tendencias eCommerce, tener éxito implementando nuevas herramientas y procesos para transformar el viaje de compra del consumidor a través de los datos, la personalización y la predicción como ventaja competitiva. También se podrá acceder a través de la retransmisión en streaming.





eRetail Congress 2022. New Retail, The future of eCommerce





