Toni Macia Creus se incorpora al patronato de United Way España

lunes, 4 de abril de 2022, 13:30 h (CET) El empresario y emprendedor Toni Macia Creus se ha incorporado al Patronato de United Way España El empresario y emprendedor Toni Macia Creus se ha incorporado al Patronato de United Way España. Ingeniero Industrial de formación, el nuevo patrono es CEO y fundador de Hidra Partners, fue co-fundador y CEO de Penteo y de su Fundación y co-fundador y consejero de Azceda.

Toni desarrolla una intensa actividad como CEO/CXO’s Counselor & Advisor, es miembro de distintos Consejos de Administración y Consejos Asesores y un actor activo en el ecosistema de start-ups y en el ámbito de las Asociaciones Empresariales y Sociales.

Como nuevo patrono de UW, Toni Macia Creus colaborará en el desarrollo e impulso de nuevas iniciativas, especialmente en las vinculadas con las tecnologías de la información y la empleabilidad dirigidas a los colectivos más vulnerables, creando nuevas oportunidades en los tres ámbitos de actividad de UW: la educación, la seguridad financiera y la salud.

Sobre United Way

United Way trabaja para mejorar la vida de las personas más vulnerables uniendo los esfuerzos de sectores clave de la sociedad con verdadero poder de cambio: empresas, instituciones, entidades sociales y ciudadanía.

Su labor se centra en tres áreas principales, SALUD, EDUCACIÓN y EMPLEABILIDAD (base de la estabilidad económica), los tres indicadores principales del progreso humano según la ONU. A través del diseño y coordinación de proyectos de impacto social, United Way combate problemas específicos de cada comunidad bajo dos premisas básicas: la sinergia como modelo y la innovación social a largo plazo como objetivo.

La Fundación United Way España es miembro de una red internacional nacida hace más de un siglo en Colorado (Estados Unidos), que está presente en 1.200 localidades de más de 40 países, tiene alianzas con 52.000 empresas (incluyendo la mitad de las Fortune 500) y moviliza a casi 3 millones de personas en programas de voluntariado corporativo que atienden anualmente a 61 millones de personas en todo el mundo. En España, la fundación desarrolla su labor desde 2016 combatiendo problemas concretos como el abandono escolar, la obesidad infantil, la pobreza energética, el desempleo y todo tipo de desigualdades que afectan a la infancia, la juventud, las personas mayores y cualquier grupo social que necesite apoyo de su comunidad. Ningún cambio es tan posible como el que se construye uniendo fuerzas.

