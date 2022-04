Cómo seguir el crecimiento de ApeCoin con Libertex Comunicae

lunes, 4 de abril de 2022, 13:06 h (CET) ApeCoin es un nuevo proyecto de criptomoneda, que mira firmemente hacia el metaverso como lugar clave de intercambio Todas las personas que hayan seguido el espacio NFT en el último año seguramente se habrá oído hablar del Bored Ape Yacht Club. Sus obras de arte no fungibles se han vendido por millones en este nuevo mercado, con compradores famosos como Steve Aoki, Mark Cuban e incluso Justin Bieber. Inmediatamente después de su éxito en el panorama de los tokens, este mes, el creador de Bored Ape, Yuga Labs, decidió lanzar su propia criptomoneda. La nueva ApeCoin es la criptomoneda nativa del ecosistema BAYC. Su base es el estándar de token ERC-20 de Ethereum y se conceptualizó como una capa de protocolo descentralizada, para varias iniciativas dirigidas por la comunidad.

¿Cuántos APE hay?

El suministro de APE está limitado a mil millones de tokens. Dado que la interfaz de su contrato no permite acuñar nuevos tokens, la emisión total nunca debería aumentar. Al mismo tiempo, la arquitectura sin 'quema' del proyecto significa que el suministro tampoco disminuirá. Aquí hay un breve desglose de la distribución de su suministro.

Se lanzaron 150 millones de tokens a los titulares de NFT relacionados con BAYC, de la siguiente manera:

Bored Ape NFT – 10.094 tokens

Mutant Ape: 2.042 tokens

Bored Ape + Kennel Club – 10.950 fichas

Mutant Ape + Kennel Club: 2.898 fichas

Mientras tanto, 470 millones de tokens del mismo ecosistema están destinados a la tesorería de DAO, con 7.343.750 desbloqueados en el lanzamiento y el resto desbloqueados, mensualmente, durante un período de 48 meses. Más allá de esto, el 16 % del total de tokens se destinará a Yuga Labs y varias iniciativas benéficas y el 14 % final se donará a los contribuyentes del lanzamiento, bajo diferentes términos de bloqueo.

Utilidad y propósito

Los creadores de este nuevo token fungible fueron claros en sus intenciones, poniendo su mirada, firmemente, en el metaverso, como un lugar clave de intercambio para APE. BAYC declaró que será posible usar la moneda para comprar terrenos virtuales, jugar juegos e incluso comprar servicios. Más allá de eso, a los propietarios de APE también se les otorgarán derechos de voto sobre la DAO. Al igual que cualquier otro token, los inversores y otros participantes del mercado también lo comercializan, en un intento por obtener beneficios y ahora cotiza en los principales intercambios, en mayor o menor medida. Aún se recuerda el ascenso meteórico de otro token basado en juegos y metaverso, lanzado por Axie Infinity el año pasado. Dada la popularidad, aún mayor, del Bored Ape Yacht Club como marca de NFT, así como el entusiasmo general que rodea actualmente este espacio, el potencial de crecimiento de los precios de ApeCoin es muy real.

¿Qué dicen los técnicos?

ApeCoin alcanzó el ranking de los 50 mejores del mercado tan solo un día después de su lanzamiento. Después de un precio inicial de $40, APE retrocedió, en un inicio, a alrededor de $6,15. Sin embargo, luego, el precio subió, encontrando resistencia en $18. Después de este aumento del 200%, APE entró en una breve consolidación, antes de caer, una vez más, bajo una fuerte presión de venta.

Recientemente, el precio de APE se estabilizó en $ 9,50, después de una caída del 46% en solo dos días. Tal volatilidad de precios es bastante normal para un proyecto recién lanzado. Básicamente, los primeros inversores buscan maximizar las ganancias, comprando y vendiendo constantemente a grandes niveles. Ahora, el precio se ha movido al alza hasta su nivel actual, de alrededor de $ 13,20 y parece que se está formando una tendencia alcista sostenible, mucho más pronunciada, a medida que se establece un soporte firme alrededor de este nivel de precio. Actualmente, todos los indicadores MA, desde el día 5 hasta el día 200, muestran 'COMPRAR' para ApeCoin, lo que sugiere que ahora podría ser un buen momento para ingresar posiciones largas en el token.

Disponibilidad APE con Libertex

Una de las mayores barreras para participar en los proyectos criptográficos más nuevos es su falta de disponibilidad. Por lo general, solo están disponibles en plataformas especializadas y vienen con riesgos inherentes de fraude por parte de estafadores que usan su opacidad en su provecho.

Según los responsables de Libertex: "Por suerte para todos los pioneros de las criptomonedas, además de los CFD de las monedas más grandes como Bitcoin, Ethereum y Solana, Libertex ofrece algunos de los recién llegados más populares, incluidos los CFD de Axie Infinity, Enjin y ApeCoin. Además, con el reciente anuncio de Libertex de que está reduciendo por completo sus tarifas a cero (tanto comisiones, swaps y tarifas de intercambio), en todos los CFD de criptomonedas, operar con CFD en ApeCoin parece aún más atractivo. Por lo tanto, es posible crear una cuenta con Libertex y comenzar a operar con CFD en ApeCoin, uno de los nuevos proyectos criptográficos más populares".

Advertencia de riesgo: los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 75,3% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero. Los instrumentos de criptomonedas no están disponibles para clientes minoristas en el Reino Unido.

Disponible para clientes minoristas en Libertex Trading Platform.

