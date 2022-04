"Las personas con autismo son ciudadanos de pleno derecho, no pueden ser discriminadas por su diversidad" Comunicae

lunes, 4 de abril de 2022, 12:46 h (CET) Con motivo del Día Mundial del Autismo, Ada Colau y Rafael Ribó apoyan el acto institucional organizado en Casa Batlló por Aprenem Autisme, asociación nacida en el año 2006 y que actualmente agrupa a 630 familias Aprenem Autisme, con el apoyo de Casa Batlló, organizó el acto institucional "Aprenem cada dia. Ciutadans/es de pleno derecho" con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. En el acto participaron la presidenta de la entidad, Montse Heredia, el también miembro de la junta directiva y portavoz de Aprenem Autisme, Emili Navarro, así como Raúl Valle, Fabrizio Acanfora y Joan Canimas.

La representación institucional estuvo encabezada por la alcaldesa de Barcelona, ​​Ada Colau, la concejala de Salud del consistorio, Gemma Tarafa, además del Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó. Por parte de Casa Batlló, referente en el mundo del autismo ya que se trata de la primera entidad cultural internacional que cuenta con un equipo de personas neurodivergentes para atender a las personas visitantes, intervinieron Ramon Bernat y Montse Bizarro.

En este acto, Aprenem Autisme ha pedido el apoyo de la ciudadanía para romper los numerosos mitos y tópicos en relación con las personas con autismo que constituyen verdaderas barreras para su plena inclusión social. Para Aprenem Autisme, la celebración del Día Mundial del Autismo supone la oportunidad de promover y defender un modelo de sociedad inclusiva que no excluya la diversidad de formas de vivir y estar presentes en el mundo. “Para nosotros es una ocasión para reivindicar el valor de la diversidad y la inclusión. Las personas con autismo son ciudadanas de pleno derecho, no pueden ser discriminadas por su diversidad o los apoyos que necesitan”, asegura la presidenta de Aprenem Autisme, Montse Heredia.

“Las personas con autismo son ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho, sin ningún tipo de excepción. Y queremos dar visibilidad a las personas con autismo frente a los numerosos retos provocados por la falta de adaptación y sensibilidad del entorno en las más diversas áreas: educativa, laboral, de vivienda y de servicios y recursos sociales. Y por eso pedimos -añade Heredia- una nueva mirada de la sociedad hacia su diversidad, una sociedad que entienda y respete la diferencia, que la viva como un activo y como una oportunidad de enriquecimiento, nunca como un problema o como un estigma ”.

En este sentido, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, manifestó que “la diversidad enriquece a la sociedad, nos hace más conscientes de que necesitamos más medidas para compensar las necesidades. Las personas con autismo deben poder decidir sobre sus vidas de la forma más autónoma posible”

Gemma Tarafa, concejala de Salud del Ayuntamiento de Barcelona, ​​agradeció "el tono, la pedagogía, la claridad y la honestidad" del acto, mientras que la alcaldesa de Barcelona, ​​Ada Colau, intervino a través de un vídeo-saludo para reconocer “el esfuerzo y el compromiso de Aprenem, organizando una gran campaña para concienciar a la ciudadanía y visibilizar el autismo. Aún quedan muchos mitos y demasiados estereotipos en torno al autismo y por eso debemos seguir trabajando por la inclusión”.

Joan Canimas, experto en ética aplicada, explicó durante el acto que “en el ámbito de la diversidad hay un factor de marginación y de fomento de la discapacidad que nos proviene de la propia sociedad, de la dificultad que tenemos aceptar lo diferente, pero tampoco debemos olvidar el aspecto biológico de las personas, la medicina y la farmacología tienen mucho que decir en defensa de los derechos de las personas”.

Fabrizio Acanfora, divulgador y activista autista, reclamó que "estamos acostumbrados a ver las diferencias como algo negativo, como límites, pero si las miramos sólo como diferencias entonces se vuelven posibilidades". Acanfora también pidió, para el ámbito laboral, que "contratar a personas con autismo supone una ventaja para la persona contratada pero también para la empresa y para la sociedad".

Por parte de Casa Batlló, Ramon Bernat aseguró que “más allá de cualquier proyecto museográfico, lo más importante son las personas, por eso tenemos todo un equipo de atención al visitante neurodivergente para abrir las puertas a personas con maravillosas cualidades y riquezas personales y profesionales, que no gozan de las mismas oportunidades laborales que el resto. Las personas con neurodiversidad también pueden realizar tareas de cara al público”.

Aprenem Autisme

La Asociación APRENEM AUTISME nace en el año 2006 por iniciativa de un grupo de familias con el objetivo de defender los DERECHOS de las personas con autismo y mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Actualmente, agrupa a casi 600 familias -630 concretamente-, a las que facilita orientación, información, acompañamiento y apoyo jurídico y con las que comparte el proyecto de vida para sus hijos e hijas, para quienes reivindican un futuro digno y con las mismas oportunidades que cualquier otra persona.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Smartick, la única española finalista en la categoría de matemáticas en los Premios EdTech Awards de EE.UU Novakid, aprender inglés con profesores nativos Lejaby Inspire: Ropa deportiva para ponerse en forma con compromiso medioambiental Primavera sostenible 2022: cocina de producto, honesta e inconformista Más de 100 experiencias turísticas gratuitas en ecoactivacanarias.com