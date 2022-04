Luis Pérez y Anuar, futbolistas del Real Valladolid, cocinan con el chef Javi Peña una receta de Herbalife Nutrition Comunicae

lunes, 4 de abril de 2022, 12:53 h (CET) Herbalife Nutrition, proveedor de nutrición de la primera plantilla del Real Valladolid, contribuye y apoya la nutrición de los futbolistas para ayudar a obtener un máximo rendimiento físico y, con ello, mejorar los resultados deportivos del conjunto pucelano. Luis Pérez y Anuar Tuhami se han unido al chef Javier Peña para hacer una receta saludable con el recuperador Rebuild Strength de Herbalife Nutrition, ideal para la recuperación después de los entrenamientos o los partidos A comienzos del pasado año, Herbalife Nutrition y el Real Valladolid hicieron público el acuerdo de patrocinio por el que la multinacional se convertía en el proveedor de nutrición de la primera plantilla. Este acuerdo constata el compromiso de la compañía con el deporte y la promoción de un estilo de vida activo y saludable; también el de los jugadores.

Luis Pérez y Anuar Tuhami se han reunido con el chef Javier Peña en el estadio José Zorrilla para demostrar sus dotes, esta vez no futbolísticas, sino culinarias. El reto que les ha propuesto el televisivo cocinero vallisoletano consistía en elaborar un gofre belga saludable, receta incluida en el Libro de Recetas de Herbalife Nutrition. La masa está hecha a base del recuperador Rebuild Strength sabor a chocolate de Herbalife Nutrition, que contiene proteínas, las cuales contribuyen a aumentar y conservar la masa muscular, repartiendo proteínas a los músculos fatigados, lo que hace que sea un tentempié idóneo para después de los entrenamientos o los partidos del equipo.

Para elaborarlo, solo han necesitado tres ingredientes: dos huevos, leche y 5 o 6 cucharadas del recuperador de Herbalife Nutrition. Tras mezclarlo todo hasta conseguir la consistencia adecuada, el lateral derecho Pérez y el medio centro Tuhami han vertido la masa en la gofrera para terminar de cocinarla. Para darle el último toque a sus gofres belgas, los jugadores blanquivioletas los han decorado con fruta, aceite de pipa de calabaza y un poco de yogur natural. “Ha quedado de exposición”, ha declarado Luis Pérez.

El equipo pucelano, que va tercero en la clasificación por detrás del Éibar y el Almería, se postula para el ascenso directo a la Primera División a falta de nueve jornadas para que finalice esta temporada.

Descargar aquí el vídeo

Sobre Herbalife Nutrition Ltd

Herbalife Nutrition es una compañía global que se dedica a cambiar la vida de las personas con productos nutricionales de calidad y una oportunidad de negocio para sus distribuidores independientes desde 1980.

La compañía ofrece productos de alta calidad, respaldados por la ciencia, que se venden en más de 90 países por distribuidores independientes, quienes brindan formación personalizada para inspirar a sus clientes adoptando un estilo de vida más saludable y activo. A través de su campaña global para erradicar el hambre, Herbalife Nutrition también se compromete a llevar nutrición y educación a las comunidades de todo el mundo.

Para más información, por favor visitar IAmHerbalifeNutrition.com.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.