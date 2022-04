La Tienda del Rollo continúa con sus repartos a pesar de la huelga Comunicae

lunes, 4 de abril de 2022, 11:45 h (CET) No han parado máquinas ni su servicio habitual manteniendo sus envíos de mercancías a todos sus clientes como hasta ahora. Rollos de papel témico, bolsas de papel... para que, por su parte, no falte de nada El 14 de marzo comenzaron los paros en el sector de transporte español a consecuencia de la subida de los precios del combustible que fue a peor a consecuencia de la guerra entre Ucrania y Rusia. A partir de entonces, muchos de los transportistas se negaron a seguir al salirles más rentable el quedarse en casa. Supermercados y demás tiendas y negocios sufrieron de rebote esta huelga que parece que por fin está llegando a su fin. Pero las pérdidas económicas de estos establecimientos son difíciles de obviar.

Sin embargo, algunos negocios como La Tienda del Rollo, fabricantes de papel térmico sin BPA y especialistas en rollos de papel térmico para impresoras de tickets, han dado un respiro a muchos negocios en estos días cuando, a pesar del panorama citado, no han parado máquinas ni su servicio habitual manteniendo sus envíos de mercancías a todos sus clientes como hasta ahora, con entregas en las siguientes 24/48 horas tras realizar el pedido. Y con su política de envíos gratis de todos los packs para la península. Rollos de papel témico, bolsas de papel... para que, por su parte, no falte de nada.

Entre sus clientes se encuentran algunos de primera necesidad como farmacias así como los conocidos Foster's Hollywood y Manolo Bakes, New Balance o Salvador Bachiller. No es de extrañar cuando son líderes en precios bajos en internet dentro de su sector. Tanto que si se encuentra algo más barato, se comprometen a devolver la diferencia.

Además, en su web, desde donde se realizan los pedidos, siempre ofrecen ofertas y descuentos exclusivos en diferentes productos. Y es que qué es un negocio sin ticket de compra o una tienda sin bolsas (siempre de papel, ya que en La Tienda del Rollo, además, se caracterizan por su compromiso por el Medio Ambiente).

Así que ellos estos días más que nunca aportan su granito de arena facilitando las cosas en momentos tan difíciles.

