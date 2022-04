Las ventajas de utilizar el hidrogenador de agua Alcavida SPE Emprendedores de Hoy

lunes, 4 de abril de 2022, 09:13 h (CET)

Cada vez es más común que las personas se preocupen por su salud y por consumir productos que sean beneficiosos para el organismo. Esto incluye el tipo de agua consumida, pues la proveniente del grifo y de las botellas no es antioxidante. Alcavida ha desarrollado un aparato llamado hidrogenador de agua, que convierte el agua del grifo en agua hidrogenada antioxidante.

Alcavida es una empresa experta en venta y distribución de hidrogenadores de agua, en ionización y en crear agua antioxidante. La compañía ofrece su hidrogenador de agua Akira SPE.

Sobre el hidrogenador de agua Akira SPE Alcavida se caracteriza por su excelente trabajo experimentado en la hidrogenación e ionización del agua de la mano de la tecnología más avanzada del mercado, potencializando sus múltiples beneficios para la salud. En esta línea, ha lanzado al público el hidrogenador de agua Akira SPE, que transforma el agua en tan solo 3 minutos en una potente antioxidante agua hidrogenada. Es un producto considerado como uno de los hidrogenadores más innovadores, versátiles y pequeños del mercado.

Está desarrollado con una tecnología avanzada y especializada en SPE-PEM, la única del mercado con la capacidad de tratar cualquier tipo de agua (de grifo, embotellada, etc.). Su trabajo es potenciar el hidrógeno del agua en 1.200 partes por millón separando el oxígeno y el ozono del agua a través de un proceso de electrólisis que elimina estos elementos, dejando únicamente hidrógeno puro en el agua. Este hidrogenador se caracteriza por ser uno de los más pequeños del mercado, con fácil desplazamiento, ideal para viajar, llevar a la oficina o el gimnasio.

Este producto permite hasta 12 cargas de hidrogenización de una sola vez, no usa cloro ni ozono y tiene una capacidad de 330 mililitros, con la posibilidad de colocar botellas de hasta 2 litros de agua.

¿Cuáles son las ventajas de utilizar el hidrogenador de agua Akira SPE? Consumir agua con los niveles adecuados de antioxidantes representa múltiples beneficios para la salud, por lo que las ventajas del uso de un hidrogenador de agua van desde la prevención del envejecimiento y eliminación de toxinas, hasta una hidratación profunda y una mejora del funcionamiento digestivo. Además, según la experiencia de Alcavida, mejora la forma física y la concentración.

Por eso, el hidrogenador de agua Akira SPE se convierte en una opción ideal y eficaz para mejorar la salud, a través del consumo de agua con los niveles adecuados, de fácil desplazamiento y algunos de los mejores estándares del mercado.



