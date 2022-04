El pasajero puede cancelar su vuelo 24 horas antes sin penalización Emprendedores de Hoy

En los últimos años, la necesidad de cancelar un vuelo ha estado más presente debido a la pandemia y al cierre de fronteras, pero siempre ha estado presente a pesar de que el pasajero desconozca sus derechos.

El cambio o anulación inesperada de un viaje supone un coste que podría afectar al presupuesto de los pasajeros notablemente y algunas aerolíneas no siempre están dispuestas a devolver el importe. En este tipo de casos, es necesario contar con apoyo legal y judicial como el que presta Wings to Claim, una asociación conformada por abogados especialistas en reclamaciones aéreas que dan a conocer los derechos del viajero ante este tipo de casos.

La cancelación anticipada del vuelo Según la Ley de Navegación Aérea, es posible cambiar o anular un vuelo y recibir la devolución íntegra del dinero siempre que esto se haga dentro del plazo fijado (al menos 24h antes de la salida). Asimismo, el Reglamento Europeo 261/04 estipula que la aerolínea debe hacer el reembolso de la cantidad completa del billete en 7 días. Sin embargo, al cancelar un vuelo 24 horas antes de la fecha, la empresa podría penalizar con un 20 % (en vuelo nacional) o un 25 % (para vuelo internacional). En caso de que el cliente tenga una causa de fuerza para cancelar el vuelo, deberá justificarlo ante la compañía y esta tendrá que devolver la totalidad del coste del billete.

Para hacer la cancelación de una reserva de vuelo es necesario contactar a la empresa y explicarle la situación. De esta manera, podrán indicar los pasos a seguir antes de vencer el plazo. Si el billete se obtuvo a través de una agencia de viajes, el cliente deberá contactar para proceder a cancelar. Por lo general, esta manera es más sencilla, aunque el solicitante puede acarrear con los costes de la anulación. En las ocasiones en las que las empresas se nieguen a cancelar un vuelo, la persona está en su derecho de reclamar a nivel judicial.

Respaldo legal para vuelos: ¿Cómo se debe proceder? Wings to Claim es una asociación legal que opera en España desde el 2017, cuenta con 40 años de experiencia y se dedica específicamente a la reclamación de indemnizaciones a aerolíneas.

Su manera de realizar este trámite es completamente online y sin coste. La empresa cuenta con herramientas legales y judiciales para que los afectados ganen una compensación acorde a la situación presentada y de no lograrlo, no cobran.

Los pasajeros tienen derechos amparados por la ley y deben ser respetados por cualquier persona o entidad. Entre las situaciones procesadas, la asociación presta su servicio legal a personas que deseen presentar reclamos de vuelos retrasados, problemas de equipaje, pérdida de enlace, vuelos cancelados, denegación de embarque y cambios de clase.



