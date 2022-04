Proyecto Ave Fénix, un nuevo fenómeno internacional con un concepto que marca la diferencia Emprendedores de Hoy

lunes, 4 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

El Proyecto Ave Fénix es un formato único y pionero en la industria audiovisual, donde convergen el arte en todas sus manifestaciones junto a un mensaje de conciencia y consciencia para el despertar de la humanidad.

Es por ello, que para poder acceder a este tipo de proyecto, además del talento artístico de cada solicitante, el ser una persona consciente y espiritual es clave para ser parte de una familia de semillas estelares.

Quienes deseen sumarse a lo que será un verdadero fenómeno internacional deben enviar su solicitud a través de la web del casting que el proyecto tiene en marcha, en la web Proyecto Ave Fénix.

¿Qué es el Proyecto Ave Fénix y quiénes pueden asistir al casting? El casting se realiza con el propósito de seleccionar a los mejores artistas de todo el mundo que forman una gran familia, en la que se proyectará “un mensaje de impacto con un formato distinto y pionero” según su fundador, quien desde su infancia se ha desenvuelto en el mundo artístico bailando, componiendo, interpretando y escribiendo, entre muchas otras cosas.

Las personas que tengan destreza para el cine, televisión, producción musical, canto, danza, modelaje, fotografía, literatura, ilustración, interpretación, efectos especiales (VFX) y más, deben ser conscientes de que independientemente de su talento, sus principios y valores son la llave de acceso a esta iniciativa, para poder resonar en la misma frecuencia junto a todos los que están detrás del proyecto, creando sinergias que hacen que los seleccionados sean una pieza fundamental de todo el desarrollo y la puesta en marcha del proyecto a la hora de obtener resultados impresionantes.

Los implicados aseguran que su concepto marca la diferencia y que la vida de los que participen tendrá un antes y un después, ya que a partir de ahí empieza un camino de oportunidades donde redescubrirse a sí mismos y conectar mágicamente con el espectador y seguidores que tendrán la oportunidad de ver otro formato audiovisual aún no visto.

Otros detalles importantes a conocer sobre el casting del Proyecto Ave Fénix El casting reúne a talentos de todo mundo para el desarrollo del Proyecto Ave Fénix, que tras dicho nombre, se han registrado varias marcas que se darán a conocer públicamente llegado el momento acorde a su plan y estrategia de marketing. Para el mismo pueden asistir personas de varias edades y sexos, aunque por el momento, solo se admiten mayores de edad.

Las personas que se quieran presentar no necesitan tener experiencia obligatoriamente en una determinada área artística, pero si el potencial, esencia y carisma, en el caso de si requerir experiencia es porque técnicamente es necesaria para el rol a desempeñar.

Cuando finaliceel casting, las personas que forman parte de la familia de semillas estelares, que pueden ser residentes en España o en otras naciones, serán remuneradas bajo convenio. No obstante, un requisito indispensable es dominar el acento neutro castellano para las grabaciones fílmicas.

Ciudadanos de 190 países podrán deleitarse con el enriquecedor material audiovisual producido, que será doblado en 12 idiomas y que se materializará gracias a la profesionalidad y destreza de quienes han puesto su confianza y perseverancia en este proyecto único e irrepetible.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.