Escoba eléctrica KB 5 de Kärcher, más rápida que una aspiradora

¿A quién no le ha pasado alguna vez que cuando está a punto de terminar de aspirar vuelven a aparecer migajas por el suelo? La escoba eléctrica de Kärcher es la solución ideal para limpiar sin tener que sacar poco después de nuevo la aspiradora. Gracias a su diseño compacto y moderno, la escoba eléctrica puede guardarse en cualquier lugar donde se utilice, por lo que siempre estará al alcance de la mano. Para tener una vivienda limpia sin grandes esfuerzos.

La escoba eléctrica de Kärcher lista en cualquier momento Cuando hay que recoger los cereales del desayuno del suelo antes de ir a trabajar para que no se esparzan por toda la cocina, la escoba eléctrica se convierte en la mejor ayuda. Porque, ¿a quién le gusta tener que sacar del armario ya de buena mañana la aspiradora antes de ir a trabajar? Por el contrario, la escoba eléctrica KB 5 es inalámbrica, se puede utilizar enseguida y, gracias a su diseño llega a todos los rincones del hogar. Y cuando sea necesario hacer la limpieza de mantenimiento de toda la cocina, no es ningún problema, pues su batería tiene una capacidad de hasta 30 minutos. La escoba eléctrica recoge la suciedad de manera segura de cualquier tipo de suelo, incluso de alfombras. De ahora en adelante, el recogedor también podrá quedarse en el armario.

Limpieza flexible y un extraordinario rendimiento La escoba eléctrica KB 5 no solo es ideal para superficies lisas, sino también para escaleras, ya que elimina el polvo de los escalones sin crear remolinos de suciedad, a diferencia de una escoba tradicional. Gracias al nuevo cepillo giratorio y un borde de barrido móvil que se adapta al suelo, todo termina en el depósito, que más tarde puede vaciarse con tan solo una maniobra. Durante el proceso, las manos no entran en contacto con la suciedad en ningún momento. La KB 5 también es idónea para recoger pelos de las mascotas, ya que elimina en un visto y no visto los pelos de perros y gatos, ya sea en alfombras o en suelos duros.

Cuidadosa con la espalda La escoba eléctrica KB 5 dispone además de un diseño ergonómico: arranca cuando se mueve su mango de la posición de estacionamiento en vertical. Gracias a su doble articulación, puede limpiar sin problemas debajo de sillas y sofás, y todo sin tener que encorvarse. Si por la noche mirando la televisión acaban cayendo migas de pan o restos de patatas fritas bajo el sofá o la mesa auxiliar, no hay de qué preocuparse. Con la escoba eléctrica, será posible eliminar cualquier rastro sin problemas.