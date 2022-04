Disfrutar de unas vacaciones perfectas con el servicio de concierge de la empresa Enjoy The Ride Emprendedores de Hoy

Una actividad que puede generar inconformidad y molestia a una persona es la organización de las vacaciones. Por esta razón, las plataformas de gestión de actividades son una buena salida si se desea disfrutar de unas vacaciones divertidas, sin el estrés de planificarlas.

En la agencia Enjoy The Ride (disfruta del viaje en español), los clientes cuentan con un servicio exclusivo de concierge, una herramienta singular que sirve para gestionar de la mejor manera posible el tiempo de un turista pero también de los residentes. En este caso, la asistencia se centra en escoger los mejores eventos y lugares.

La organización de actividades para el entretenimiento de Enjoy The Ride La misión de la agencia es convertir los deseos del cliente en una realidad, a través de una asistencia integral 360° que incluye las mejores actividades de entretenimiento. Por tal motivo, trabajan en brindar un servicio de conciergeélite para cubrir cualquier requerimiento.

Flavio R. Miñana y Giacomo Croci, socios de la empresa, centran todos sus esfuerzos en mantener un sistema en constante innovación, en vista de las demandas que existen en el mercado. La herramienta digital permite planificar las vacaciones soñadas bajo la guía de estos expertos del entretenimiento. Enjoy The Ride es también una de las agencias que cuida las vacaciones de famosos como futbolistas, que los escogen para garantizar su privacidad.

Entre las opciones disponibles, se encuentra la posibilidad de realizar reservas en restaurantes, clubes nocturnos y también el alquiler de villas, vehículos como motocicletas, coches de alta gama, yates y hasta helicópteros.

Enjoy The Ride cuenta con un sitio web donde el usuario puede escoger el plan de su preferencia Para facilitar la navegación del usuario, la empresa cuenta con un sitio web completamente funcional que entrega información relevante sobre las distintas alternativas. Aunque residan en Barcelona, en la página principal se recogen las ciudades donde la agencia tiene un equipo de trabajo, que son Barcelona, Madrid, Ibiza, Ámsterdam y Roma.

Asimismo, la sección de servicios reúne las distintas opciones que puede contratar una persona, junto con un botón que redirige al cliente hacia un chat de WhatsApp, donde recibe la asesoría necesaria para tomar una decisión. En cuanto a los métodos de pago, la empresa tiene habilitado un sistema de pago seguro que proporciona total tranquilidad al interesado.

Para solicitar cualquiera de los servicios de Enjoy The Ride, los clientes disponen de 4 canales de comunicación: la página web, vía telefónica, mediante un correo electrónico o desde las redes sociales de la compañía. Desde masajes hasta vuelos privados, la empresa se encarga de gestionar el mejor plan de acuerdo con las preferencias del cliente. Enjoy The Ride es una apuesta segura: será una experiencia inolvidable.



