España retrocede a la Edad Media

No, no se me ha ido la cabeza, ni estoy sufriendo un ataque de delirium tremens, ni mucho menos, simplemente estoy comparando las normas de este plagiador, embustero, falaz e inestable mentalmente que para nuestra desgracia, al igual que el Gran Timonel, Mao Zedong, dirige nuestra España y nuestros destinos. Durante todo el Antiguo Régimen, no solo los Ayuntamientos con sus Ordenanzas municipales, sino la Corona con sus Pragmáticas y Disposiciones reales controlaban todas las actividades de los ciudadanos de tal maneraque no podían llevar a cabo alguna tarea sin que el Ayuntamiento tuviese conocimiento de ella: lo mismo daba comprar una herramienta de trabajo, como una azuela, vender un caballo, una libra de merluza o de jabón, o fijar el precio de las velas de sebo, los comestibles u otros materiales como la paja, las tejas o los ladrillos. El intervencionismo era asfixiante. Estaba regulada hasta la vestimenta que deberían llevar durante la Semana Santa las “mujeres que ganan dineros”, es decir las prostitutas, a las que durante estos días, se les prohibía llevar oro, plata, mantilla o seda fina, desde la Pascua del Espíritu Santo. Carlos I y su Madre Dª Juana regulan la vestimenta que han de llevar las prostituta; Felipe II en sus Ordenanzas para Córdoba sobre la mancebía determina: “ordenamos y mandamos que los tales padres no puedan llevar ni lleven por alquiler de botica y cama y silla y candil y estera, almohada y otras cualesquiera cosas que les suelan dar y alquilar al ejecutar su mal oficio más que a razón de un real por cada un día con que la cama sea de dos colchones y tenga su sábana y manta y almohadas”. Nuestro Príncipe de la mentira e irredento,Plagiador, con sus últimas disposiciones ha entrado como elefante en cacharrería en nuestra vida, de forma que nos ha regulado, desde los contratos de trabajo, hasta los alquileres de las viviendas, que según él, bueno más bien Pablo Iglesias, que, como buen comunista, no quiere que los ciudadanos ejerzamos nuestra libertad, y siempre esté nuestro cuello apretado por el dogal del Gobierno, ha dispuesto que la limitación de las subidas del alquiler de viviendas no sea superior al 2%. Esto me recuerda lo que ocurría en Córdoba allá por los años treinta del siglo XVI. En esta ciudad existe una plaza denominada Corredera porque en ella se celebraban corridas de toros, no como las de ahora, más bien alanceamiento de estos, pues bien,los propietarios de las viviendas colindantes a la misma, según las Ordenanzas municipales,no podían cobrar por el alquiler de sus puertas y ventanas más de tres reales, so pena de devolverles al arrendatario eldoble y seis días de cárcel. ¿Estamos en el siglo XXI o en el XVI? En la Enseñanza se ha suprimido el esfuerzo, deseo de superación y búsqueda la de la excelencia al permitir que cualquier alumno pueda pasar de un curso a otro con varias asignaturas suspendidas, de forma tal que cualquier muchacho se plantee que ¿qué necesidad tiene de esforzarse, aunque solo sea para conseguir un aprobado, si uno de sus compañeros, que es un vago y desinteresado por aprender, pasará de cursosinhaber aprobado tres o cuatro asignaturas? También se ha eliminado el estudio de la Filosofía, con ello solo se intenta crear personas acríticas, borregos de manada, sin capacidad de discernir. Bien saben los déspotas que es más fácil gobernar un pueblo conformista al que se le ha hurtado toda posibilidad de criterio propio, que unos ciudadanos capaces de enjuiciarlas actuaciones de sus gobernantes. También se ha anulado el estudio cronológico de la Historia, porque su propósito es destruir toda la grande de España y eliminar que fue la potencia más poderosa de Europa durante más de tres siglos; y que los estudiantes desconozcan quéfue la batalla de las Navas de Tolosa, en las que se eliminó la posibilidad de que los musulmanes se hiciesen nuevamente con España, la de Lepanto,en la que los turcos fueron vencidos definitivamente, o la civilización de los habitantes de las tierras descubiertas allende el Océano. De una u otra forma estos social-comunistas que nos gobiernan solo buscan crear unas nuevas generaciones de analfabetos utilizables por ellos.