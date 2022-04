Giodoro, una marca de referencia en productos de lujo y alta calidad Emprendedores de Hoy

viernes, 1 de abril de 2022, 14:35 h (CET)

La producción artesanal no es un concepto de la actualidad. A pesar de esto, las prendas hechas a mano empiezan a cobrar un nuevo significado, en consecuencia a la sociedad revolucionada por el pensamiento independiente, único y auténtico.

En especial, para los consumidores de moda, utilizar piezas repetidas y comunes comienza a perder fuerza. Por lo tanto, parece que el futuro fashion va dirigido hacia la singularidad e individualidad de una marca.

En este sentido, empresas como Giodoro han tenido mucho auge. Ellos se dedican a la confección a mano de abrigos y complementos de lujo, empleando tejidos como alpaca, cachemira, lana y seda.

La fabricación de prendas artesanales con materiales de calidad libres de maltrato animal Hablar de Giodoro es hablar de estilo, exclusividad, calidad superior y lujo. Esta marca se dedica a la creación de piezas ideales para el invierno, en cuyos diseños se aúnan la tendencia y atemporalidad. Todos sus abrigos y complementos están confeccionados a mano, utilizando prácticas modernas que aseguran una alta calidad en los acabados. Para la creación de todos sus productos, emplean solo telas de la más alta calidad, incluyendo cachemira y alpaca.

La selección de los tejidos empleados en la fabricación de sus prendas se realiza de manera cuidadosa, de modo que solo los mejores llegan a formar parte de los productos finales.

Además, siguiendo la tendencia de las firmas de lujo, mantienen su compromiso ético y sostenible, optando por opciones libres de maltrato animal. Por lo tanto, se aseguran de que ningún espécimen resulte herido durante el proceso de esquilar lanas. Aparte de esto, mantienen con firmeza su política de no animales, por lo cual no emplean plumas, pieles o cuero reales en los artículos de sus colecciones.

Abrigos, sombreros y pañuelos de lujo Giodoro incluye en su catálogo una colección de abrigos con patrones perfectos y acabados impecables, fabricados con alpaca traída de Australia, cachemira y lana Merino. Todos los tejidos son 100 % premium, garantizando a los clientes la adquisición de productos de calidad.

Esta colección es complementada por un amplio catálogo de sombreros con diferentes colores y estilos. Además, disponen de pañuelos hechos con seda Mulberry que combinan a la perfección con los abrigos.

Esta empresa lleva años diseñando y perfeccionando sus creaciones que, gracias a la alta calidad de sus telas e impecables diseños, podrán ser usados por generaciones. Los abrigos de Giodoro cuentan con una gama de colores que se adapta a todos los gustos, desde los más clásicos hasta los más llamativos, convirtiendo esta pieza en la estrella del look.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.