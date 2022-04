Menabo-eu.com, nace la tienda online definitiva para accesorios de transporte Menabo Emprendedores de Hoy

viernes, 1 de abril de 2022, 14:21 h (CET)

Viajar es una de las cosas más placenteras de la vida, sobre todo si se trata de viajes en familia o en la compañía de amigos. Sin embargo, cuando esta travesía se realiza en coche, puede acabar siendo un dolor de cabeza por el tema del equipaje, puesto que los maleteros de los vehículos, por norma general, no son muy espaciosos y obligan a las personas a llevar menos equipaje del que desearían.

Por eso, menabo-eu.com nace para dar respuesta y solución a este problema, puesto que disponen de barras de techo, baúles de techo/traseros o portabicicletas que permiten llevar todo lo que los viajeros requieren de manera segura y con todas las garantías.

Este nuevo e-commerce pone a disposición del usuario todo el catálogo de productos Menabo relacionados con el transporte, para, sea cual sea el motivo del viaje, poder satisfacer eficientemente el transporte de equipaje, material deportivo, material de trabajo u otros.

Menabo, grandes referentes a nivel mundial en accesorios de transporte En Menabo-eu.com, son distribuidores oficiales de Menabo, la marca italiana que fabrica accesorios de carga y portaequipaje como bacas, barras de techo, portabicicletas, portaesquís, cofres de techo, etc., desde hace más de 40 años, razón por la cual muchas personas la prefieren, ya que la asocian con calidad, seguridad e innovación.

Entre los productos que tienen disponibles para compradores de toda Europa, destacan los cofres portaequipajes que pueden ser de techo o traseros; los portaesquís de techo o magnéticos; los cofres portaesquís, y las barras de techo que pueden ser para coches con techos normales sin carriles ni puntos de fijación, con puntos de fijación, railing con barras longitudinales elevadas o railing integrado con barras unidas al techo.

Para orientar a cada cliente para que encuentre el producto acorde a sus necesidades y, por supuesto, a las características de su vehículo, la empresa proporciona en su página web información de suma utilidad. Además, para facilitar el proceso de compra de los usuarios, ponen a disposición un buscador de barras portaequipajes y también un buscador de portabicicletas de portón en los que solo es necesario introducir la marca del coche, el modelo y el año para que muestre cuáles son los componentes compatibles.

La utilidad de las barras de techo y demás accesorios para el vehículo Las barras de techo, desde hace bastante tiempo, se han convertido en una verdadera solución para todas las personas que requieren viajar, bien sea a la ciudad, a la playa, a la montaña o a cualquier destino, ya que se utilizan para colocar arriba de ellas el equipaje. También son un accesorio indispensable para variedad de empresas que necesiten un espacio extra en el techo del vehículo comercial para el transporte de material de trabajo como escaleras, tubos u otros.

Desde la aparición de las barras de techo o bacas, han surgido otros complementos igual de útiles como los cofres portaequipajes, donde se pueden transportar un sinfín de cosas. Adicionalmente a eso, para los viajeros más aventureros, ha resultado fantástica la invención de los portabicicletas y los portaesquís, pues es la forma más práctica de trasladar estas equipaciones para hacer deporte.

Los interesados en adquirir cualquiera de los accesorios de carga y portaequipaje o que requieran despejar alguna duda deben ingresar a la web de Menabo-eu.com, donde además de las herramientas mencionadas, dejan a disposición diversos canales de comunicación.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.