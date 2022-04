Entrevista a Víctor Aroca, fundador del Proyecto Ave Fénix Emprendedores de Hoy

viernes, 1 de abril de 2022, 12:25 h (CET)

Tras una enriquecedora trayectoria, Víctor Aroca decidió impulsar el Proyecto Ave Fénix. Se trata de una iniciativa que fusiona el arte con el crecimiento personal, con el objetivo de aportar un valor añadido que marca la diferencia de un modo impactante. Aroca es una persona polifacética que destaca en múltiples disciplinas artísticas.

El casting actualmente está en la fase final para seleccionar a los candidatos que formarán parte del Dream Team.

1.¿Cómo se define Víctor Aroca?

Me considero una persona polifacética y versátil, autodidacta y muy perfeccionista.

Un canal de la fuente, un ser consciente, quien expresa de manera creativa a través del arte y la comunicación todo lo que el universo desea expresar a los demás, a través de mí.

2.¿En qué disciplinas artísticas y profesionales destacas?

Soy un artista muy polifacético y todos mis talentos están fusionados actualmente en el proyecto que nos ocupa, en un permanente proceso creativo de forma simultánea. Mi despertar artístico fue como bailarín e imité a uno de mis ídolos, Michael Jackson, esos fueron mis inicios.

A los 20 años formé mi primera banda de rock Sky, estilo hard rock, yo era el vocalista principal y compositor de los temas, fuimos teloneros de Medina Azahara. He trabajado como actor en cortometrajes, modelo fotográfico, speaker en distintas emisoras de radio, escritor y guionista, coreógrafo, director de fotografía, diseñador gráfico y productor musical.

3.¿Cómo surge la idea de crear el Proyecto Ave Fénix?

El proyecto original nació el 7 de abril del año 2007 y fue cuando surgió la primera idea de un proyecto universal del cual se crearía un multiverso atemporal, que hoy en día no deja de expandirse en una experiencia que nos permite estar al servicio de los demás, mejorando el mundo y el entorno del cual todos somos parte.

Proyecto Ave Fénix es el nombre de la fase de casting multidisciplinar que tiene como propósito congregar a una gran familia de semillas estelares, el Dream Team, donde nos unimos con un mismo propósito: estar al servicio del despertar de la humanidad.

4.¿En qué consiste el proyecto y cuál es su objetivo?

Durante años hemos estudiado la fórmula para impactar de un modo pleno, global e íntegro. Rompiendo los patrones impuestos, transformando así la realidad sobre las limitaciones que percibimos. Pensar “de forma distinta” significa tener ideas inusuales, ser creativo e ir más allá de todo lo conocido hasta el momento y que va más allá de nosotros mismos, contribuyendo al bienestar tanto individual, como colectivo, a través de nuestros principios y valores.

Nuestros productos y proyecto en general están orientados a mejorar la calidad de vida de nuestro público, gracias a un formato de entretenimiento que abarca el crecimiento personal y espiritual, apoyándonos en leyes universales y sabiduría milenaria, que han sido estudiadas, puestas en práctica e integradas en experiencias tanto personales como ajenas y que contribuyen positivamente al bienestar de quien las usa.

5.¿Cuál es el potencial de crear un proyecto multidisciplinar?

Tras la crisis que estamos atravesando, sabemos que el público está buscando respuestas a muchas preguntas y nosotros vamos a responderlas desde un prisma cercano y consciente, a través de la fusión de las artes escénicas con un mensaje profundo a todos los efectos.

Lo que diferencia nuestro proyecto del resto es sin duda la calidad de contenidos y la especialización de todo el equipo humano que ya trabaja en él y las personas que están siendo seleccionadas para ser parte de nuestra marca a medio y largo plazo.

6.¿Cómo se realiza el casting? ¿A qué tipo de personas está dirigido?

Lo más importante para nosotros es la respuesta a la pregunta “¿Qué opinas del crecimiento espiritual?”, además de conocer su formación e intereses.

Posteriormente, se congregan a todas las personas que están dentro de la frecuencia que buscamos y en una videollamada grupal se explica el proyecto e intercambiamos impresiones. Personalmente si no siento conexión a un nivel elevado con la persona solicitante, es decir, hablar el mismo idioma, no será seleccionado/a para ser parte del Dream Team.

7.¿Cuál es la siguiente fase tras finalizar el casting?

Habrá una congregación en Madrid, un evento, donde todo el Dream Team será invitado a venir desde todas las comunidades de España, para conocer todo tipo de detalles del proyecto inéditos hasta el momento en una gala que no dejará indiferente a nadie.

8.¿Cuál crees que llegará a ser el alcance del proyecto?

Gracias a la campaña de marketing paulatina que vamos a lanzar, daremos visibilidad al proyecto en todos los medios de comunicación y redes sociales. Esta se iniciará en España y le seguirán Latinoamérica, Europa, Canadá, EE. UU., Países del Este, África, La India, Emiratos Árabes y, como punto culminante, China.

Estimamos estar presentes en más de 190 países con contenidos doblados y/o traducidos a doce idiomas como mínimo.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Las bicicletas cargo bike de Riese & Müller están disponibles en Central Bike Barcelona Reparación de placas base de ordenadores portátiles a cargo de Reparar Ordenadores ENDOR, el laboratorio y firma española de cuidado de la piel, descubre un método para reducir los tumores Dónde se puede obtener un rubio excelente en Madrid Centro AEDAS Homes ofrece promociones de obra nueva en Córdoba