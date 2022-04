AEDAS Homes ofrece promociones de obra nueva en Córdoba Emprendedores de Hoy

¿Quién no ha fantaseado alguna vez con tener una casa de ensueño que ofrezca tanto comodidad como tranquilidad y que se adapte a las necesidades individuales y de la familia? Dichos deseos se pueden materializar gracias a promotoras inmobiliarias como AEDAS Homes, que a la misma vez destaca en el sector por contribuir en la preservación del medioambiente.

Actualmente, cuenta con viviendas de obra nueva en Córdoba para todos aquellos que anhelan vivir en esta ciudad llena de paisajes naturales, monumentos, mezquitas, museos, tradiciones folclóricas, fiestas populares y una inigualable gastronomía.

Todos los detalles sobre la nueva promoción de AEDAS Homes en Córdoba AEDAS Homes es una promotora inmobiliaria de obra nueva que cuenta con proyectos en Córdoba y en otras importantes ciudades del país como Almería, Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Pontevedra, Tarragona, Valencia, Alicante, Granada, Las Palmas, Málaga, Navarra, Sevilla, Valladolid, Zaragoza y Murcia.

La empresa ofrece pisos, casas, chalets, bajos con jardín, áticos y dúplex. En concreto, en Córdoba, pone a disposición el conjunto residencial Eida I, ubicado en las faldas de la sierra junto al parador. Incluye 40 viviendas elegantes y modernas de 2, 3 y 4 dormitorios, 2 o 3 baños y amplias terrazas. Además, los propietarios también disponen de una plaza de garaje y trasteros.

El proyecto cuenta con piscina para niños, jardín, parque infantil y sala comunitaria, entre otros espacios que garantizan confort tanto dentro como fuera de la vivienda. Eida I está en una de las mejores zonas de la ciudad y, además, tiene cerca los mejores colegios para una óptima formación de los más pequeños. Adicionalmente, es una zona de cómodo acceso a la que se puede llegar fácilmente en coche o transporte público.

Otros servicios de AEDAS Homes AEDAS Homes no solo está a disposición de los clientes para ayudarles a conseguir la casa de sus sueños acorde a sus requerimientos, sino que también ofrece otros servicios, como el Living, para quienes quieran cambiar el interiorismo y la decoración a través de asesoramiento, diseño de mobiliario y distribución de espacios.

Por un lado, brindan el servicio Benefits para que el propietario disfrute de su inmueble desde el primer momento. Por otro lado, con Select se podrá adaptar cada casa a los gustos y preferencias particulares.

AEDAS Homes también está comprometida con el medioambiente, ya que apoya los objetivos de desarrollo sostenible del World Green Building Council, una organización enfocada, entre otras cosas, a reducir las emisiones de CO₂ del sector de la construcción y la edificación en los próximos años.

Para mayor información, es necesario acceder a la web de la empresa, que cuenta con un buscador personalizado para encontrar la casa ideal.



