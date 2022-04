El servicio técnico de micromotores de Precisión Médica Emprendedores de Hoy

viernes, 1 de abril de 2022, 12:35 h (CET)

Para realizar los tratamientos acorde a los requerimientos de cada cliente, los profesionales en odontología emplean una infinidad de instrumentos dentales. Los micromotores son uno de los más utilizados, ya que se utilizan para realizar pulidos, preparar prótesis fijas, eliminar caries, suprimir restos de resina, etc.

Estos aparatos tan versátiles deben ser limpiados correctamente y se les debe realizar un mantenimiento con regularidad para su óptimo funcionamiento. No obstante, con el paso del tiempo pueden desgastarse y hasta averiarse, impidiendo que los profesionales hagan sus labores correctamente. Sin embargo, este tipo de incidentes tienen solución, gracias a lugares como Precisión Médica, donde ofrecen un servicio técnico de herramientas odontológicas.

Elegir un servicio técnico de micromotores puede ser una buena solución Tener los micromotores y demás herramientas en óptimas condiciones es vital para que los odontólogos realicen exitosamente cada uno de los procedimientos. El deterioro o daño de alguna de ellas puede resultar un dolor de cabeza, ya que retrasa el trabajo del profesional e implica un gasto imprevisto, sobre todo si se tiene que reemplazar el instrumento por uno nuevo. En esta situación, empresas como Precisión Médica brindan servicio técnico para dejar los equipos en perfecto funcionamiento.

En la mencionada empresa llevan a cabo reparaciones de micromotores dentales eléctricos y neumáticos de las marcas Kavo, Sirona, W & H, NSK, Bien Air, Anthogyr, Micro Mega, Aseptico, DPS y Delma. Además, esta garantiza la excelente función de los equipos tras las reparaciones, gracias a que cuentan con todos los recambios originales.

El equipo técnico solventa los desperfectos en un tiempo récord que puede ser de hasta un solo día, dado que tienen más de 30 años de experiencia en el área.

Comprar un micromotor vs. repararlo Muchas personas prefieren comprar un micromotor cuando este se le avería e invertir una cantidad de dinero más alta. Sin embargo, una idea es inclinarse por una reparación siempre va a ser una buena e inteligente idea, siempre y cuando se acuda a un servicio técnico 100 % profesional de calidad garantizada.

El valor de un instrumento nuevo nunca es igual a una reparación, pero un instrumento reparado puede funcionar tan bien como uno recién adquirido si se detecta el fallo con precisión y si se suplantan los repuestos por otros originales.

Qué deben hacer quienes deseen reparar un micromotor u otro implemento odontológico Los interesados en reparar un micromotor u otro implemento odontológico deben saber que los profesionales de Precisión Médica acuden al lugar donde se encuentra la herramienta a reparar. Después, realizan una revisión exhaustiva, elaboran el presupuesto y empiezan la reparación cuando el cliente lo apruebe. Una vez culminado el arreglo, entregan el producto a domicilio sin ningún coste adicional.

Para encontrar más información se debe ingresar a la página web de la empresa, donde se encuentra disponible el teléfono de contacto.



