Las ventajas de abrir una franquicia InmoMerkat Emprendedores de Hoy

viernes, 1 de abril de 2022, 12:28 h (CET)

Cada vez son más las personas que recurren a un asesor inmobiliario para vender, comprar o alquilar un inmueble, ya que es la vía más rápida y factible. Por esa razón, puede resultar una muy buena idea dedicarse a esta área para obtener independencia económica. En España, la inmobiliaria InmoMerkat brinda la oportunidad a quienes deseen convertirse en franquiciados y emprender su propio negocio. La empresa fue fundada en el año 2016 en Girona y, desde entonces, ha cosechado muchos éxitos, ya que durante dos años consecutivos fue galardonada como la compañía con más ventas en la Costa Brava, motivos que dejan claro por qué abrir una franquicia de InmoMerkat puede ser un gran proyecto.

Motivos por los que abrir una franquicia de InmoMerkat Desde la empresa multiservicios dedicada a la compraventa y alquiler de inmuebles, peritaje judicial inmobiliario, gestión de fincas o seguros, entre otras cosas, recalcan cada uno de los beneficios para que nadie tenga dudas al respecto.

Remarcan que quienes decidan iniciar con una franquicia recibirán acompañamiento en todo momento. Es decir, recibirán formación y asesoramiento de los especialistas quienes se encuentran en la oficina central, así como también herramientas de gestión y marketing.

El sector inmobiliario nunca para, y es que, prácticamente todos los días hay ciudadanos interesados en comprar, vender o alquilar una casa, un piso, un apartamento, un local comercial, un terreno, etc. No obstante, la metodología de InmoMerkat ayuda a atraer más contactos y clientes y así crear un negocio más productivo.

¿Qué se necesita para abrir una franquicia de InmoMerkat? Quienes tomen la decisión de abrir una franquicia de InmoMerkat deben saber que el coste de inversión es de 15.500 euros sin IVA incluido. Después de cerrar el negocio, la empresa entrega al inversor un sistema llaves en mano para el montaje de la oficina con el fin de que pueda comenzar sin pérdida de tiempo. Adicional a todo lo mencionado, la empresa ofrece descuentos importantes para los que inviertan en una segunda oficina.

Las personas que aún no estén decididas a emprender en una franquicia, bien sea porque no cuentan con los recursos necesarios o porque simplemente están escépticos, pueden comenzar como un agente de esta agencia inmobiliaria, para ello se requiere un canon de entrada de 2.950 euros sin IVA incluido.

Para ser un agente InmoMerkat no se necesita tener una oficina y tampoco un horario fijo, lo que significa que cada persona podrá realizar sus labores de una forma completamente flexible. Para obtener mayor información, es preciso ingresar a la página web de la inmobiliaria.



