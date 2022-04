La minicaravana es la opción ideal para viajar el fin de semana sin preocupaciones Emprendedores de Hoy

viernes, 1 de abril de 2022, 11:55 h (CET)

Los viajes de fin de semana muchas veces suelen decidirse a última hora, de modo que resulta complicado planificar todos los detalles, como por ejemplo, el hospedaje en hoteles. Estos establecimientos suelen trabajar con reserva previa y cuando se trata de un fin de semana o temporada alta, estas deben realizarse con antelación.

En estos casos, las personas que tienen una minicaravana no tienen de qué preocuparse para esa escapada imprevista.

La opción preferida para viajar el fin de semana Minicaravanas.com es el e-commerce español que tiene como especialidad la comercialización de las minicaravanas de la firma internacional Caretta. Esta marca lleva más de 40 años en el mercado y se vende en 47 países de todo el mundo. En España, se importan y distribuyen a través de esta página web, que además vende tiendas de campaña que se adaptan a los techos de los vehículos.

Como uno de los principales proveedores de minicaravanas en España, afirman que el mercado ha ido evolucionando favorablemente para este tipo de remolques. Existen varias razones por las cuales cada vez más españoles están prefiriendo viajar con este equipamiento los fines de semana. Una de ellas es el peso. Los remolques de minicaravanas.com se presentan en varias referencias, sin embargo, entre los más populares están los modelos ligeros de no más de 450 kilogramos. Son aerodinámicos y tan ligeros que, según la comercializadora, los conductores apenas perciben que están arrastrando algo con sus coches. Son ideales para que cualquier turismo, por pequeño que sea, los pueda llevar.

Funcionalidad y resistencia La popularidad de las minicaravanas, entre muchas ventajas que ofrece, reside en el hecho de que son soluciones muy económicas para resolver problemas de hospedaje. Una de las limitaciones más importantes que tienen algunos lugares paradisíacos es la falta de infraestructura hotelera. Sin embargo, con un remolque, existe la posibilidad de ofrecer hospedaje seguro a toda la familia.

La versatilidad de las minicaravanas como las de la marca Caretta es que a pesar de su tamaño pequeño, suelen tener un equipamiento completo. Cuentan con espacios para cocinar, descansar, comer y, por supuesto, dormir. Si el dormitorio resulta insuficiente para la cantidad de viajeros, se les puede incorporar una tienda de techo con capacidad para dos, tres o incluso cuatro personas más.

Asimismo, el creciente mercado de las minicaravanas es el resultado de una mejor relación calidad-precio. Los materiales son resistentes, duraderos y fáciles de reparar en caso de algún accidente o rotura por golpes. Suelen estar revestidas con aleaciones que permiten regular adecuadamente la temperatura interna para un descanso más reparador.

Todas estas ventajas hacen de las minicaravanas una opción perfecta para descubrir el mundo de forma libre y con todas las comodidades del hogar.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.