AleaSoft: El mercado ibérico de electricidad tendrá dos precios con la limitación de los precios del gas

Justo después de publicarse el RDL 6/2022 para prolongar y modificar las medidas destinadas a rebajar los precios de la energía, los gobiernos de España y Portugal han enviado a Bruselas una propuesta de modificación del mercado mayorista de electricidad. Lo más importante de esta propuesta es que mantiene un precio marginalista inalterado de cara a no distorsionar los intercambios con el resto de mercados europeos, a la vez que, en una segunda subasta interna, limita el precio del gas a 30 €/MWh Ya se han publicado extensamente explicaciones sobre el contenido del nuevo Real Decreto‑ley 6/2022, de 29 de marzo, con las medidas urgentes para paliar las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. En lo que se refiere a ámbito energético y a la crisis de precios de la energía en la que Europa está inmersa desde mediados de 2021, se especifican medidas ya firmes, como la minoración de los ingresos a las tecnologías inframarginales, que se extiende hasta el 30 de junio y también se aplicará a los generadores que dispongan de contratos o coberturas a plazos con precios por encima de 67 €/MWh; mientras que aún quedan pendientes otras medidas importantes como la propuesta de limitación del precio del gas en el mercado de electricidad, que España y Portugal han enviado a Bruselas.

En este último aspecto, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, obtuvo el beneplácito del Consejo de Europa para poder proponer medidas excepcionales para conseguir rebajar los precios de la energía, basándose en la excepcionalidad de la península ibérica en su situación de isla energética.

La propuesta de limitar los precios del gas a 30 €/MWh

El día siguiente a la publicación del Real Decreto‑ley, los gobiernos español y portugués enviaron a Bruselas su propuesta para rebajar los precios de la electricidad en el mercado ibérico. Esta propuesta incluye una doble subasta. En la primera de las subastas, los ofertas y la fijación de precios se produciría de la misma forma que en el mercado marginalista actual, de manera que los precios resultantes no se verían alterados. De esta manera, las ofertas y precios que se ofrecerían a la interconexión con Francia no se verían afectadas y se evitaría distorsionar el mercado único europeo de electricidad, un requisito importante a la hora de obtener el visto bueno de la Unión Europea a la propuesta.

La segunda subasta se realizaría de forma interna para el mercado ibérico. En ella, el precio al que podrían ofertar las centrales de gas, carbón y cogeneración, estaría limitado a un precio del gas de 30 €/MWh. Esto se traduciría en ofertas de generación de electricidad de alrededor de 89 €/MWh, teniendo en cuenta un precio de los derechos de emisión de CO2 de 80 € por tonelada.

La cuestión que surge inmediatamente es cómo se va a pagar a las centrales que utilizan combustibles fósiles la diferencia entre los 30 €/MWh que podrán ofertar y sus costes reales que serán mucho mayores, teniendo en cuenta que los precios del gas están actualmente por encima de los 100 €/MWh. Según la propuesta, este coste extra se repartirá entre todas las ofertas de compra, es decir, se pagará entre todos los consumidores.

El resultado será que el coste de adquirir la electricidad bajará considerablemente, porque solo las centrales fósiles recibirán precios referidos a los precios del gas, mientras que el resto de tecnologías recibirán el precio ajustado de la segunda subasta.

La importancia de mantener una subasta marginalista inalterada

El sistema de doble subasta permite cumplir tanto el objetivo de rebajar los precios de la electricidad a los consumidores españoles y portugueses, como el requisito de no distorsionar el mercado interno europeo. El precio marginalista de la primera subasta es importante, no solamente para no afectar los intercambios con Francia y el resto de Europa, sino además porque es una señal de precios muy importante para contratos bilaterales, PPA e inversiones a largo plazo.

También sería importante que el precio límite para el gas en la segunda subasta fuera lo suficientemente flexible como para adaptarlo fácilmente según vaya evolucionando la situación en los mercados de gas, de manera que, paulatinamente, su pueda volver a la normalidad.

Una solución válida para otros mercados europeos

La propuesta ibérica también puede ser válida para otros mercados de la Unión Europea. Si bien en España la necesidad es urgente por tener indexada su tarifa regulada al precio mayorista, en otros países, con contratos más a largo plazo para sus tarifas, ya se están empezando a notar los altos precios de los mercados mayoristas a medida que esos contratos se van renovando.

También es importante tener en cuenta los precios del CO2

Una vez limitado el precio del gas, las ofertas de las centrales de combustibles fósiles continuarán a merced de los precios de los derechos de emisión de CO2, que en los últimos meses se han triplicado. También sería necesario aplicar medidas sobre este mercado, dado que es una componente importante del precio de la electricidad y además es un mercado creado por la propia Unión Europea. Desde AleaSoft Energy Forecasting se ha propuesto en varios foros, la posibilidad de aplicar de manera temporal una moratoria para que la generación de electricidad con gas por parte de ciclos combinados y cogeneración no pague derechos de emisión. Con esta propuesta, el precio de la segunda subasta podría disminuir hasta bajar de los 60 €/MWh.

Las previsiones de precios de AleaSoft Energy Forecasting en el nuevo mercado ibérico dual

Si la Unión Europea acepta la propuesta de España y Portugal, las empresas que participan en el mercado ibérico de electricidad se verán en la necesidad de disponer de previsiones tanto de la primera como de la segunda subasta para diseñar tanto sus ofertas como sus coberturas, así como para estimar correctamente sus costes o sus ingresos. Desde AleaSoft Energy Forecasting se están diseñando, preparando y analizando los modelos necesarios para ofrecer a sus clientes las previsiones de los dos precios en todos los horizontes temporales.

Análisis de AleaSoft Energy Forecasting sobre las perspectivas de los mercados de energía en Europa y la financiación de proyectos renovables

En el siguiente webinar de la serie de webinars mensuales organizados por AleaSoft Energy Forecasting, que tendrá lugar el día 21 de abril, se tratará uno de los aspectos claves de la transición energética y los mercados: el almacenamiento de energía. Además, se realizará el habitual análisis de la evolución y perspectivas de los mercados de energía en Europa, donde se analizarán las posibles consecuencias de la propuesta de limitación del precio del gas en el mercado ibérico de electricidad.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/limitacion-precios-gas-mercado-iberico-electricidad-dos-precios-marginalista-ajustado/