Puertas plegables, ventajas y usos según Carpintería Metálica Villanueva Comunicae

viernes, 1 de abril de 2022, 13:30 h (CET) De la versatilidad a la comodidad, las puertas plegables son una ventaja a la hora de conseguir espacio, funcionalidad y diseño en los hogares En un hogar no siempre se dispone del espacio suficiente para poder poner puertas al uso con bisagras, o simplemente cuando se diseña el interior de la casa, se quiere dar a algún espacio determinado, una estética de amplitud o versatilidad. Para ello se cuenta con diferentes elementos decorativos y de construcción que por sus características serán más o menos la solución. Carpintería Metálica Villanueva expertos en la fabricación de puertas y ventanas en aluminio y PVC, ubicados en Villanueva de Sigena, localidad oscense, exponen uno de estos elementos, las puertas plegables: ventajas y usos, que seguro serán de gran utilidad para cada proyecto arquitectónico.

Primero de todo se debe tener en cuenta que las puertas plegables no son lo mismo que las puertas correderas. El único sistema que tienen parecido es que se deslizan por una guía. Mientras que las puertas correderas se deslizan por ellas en su totalidad, quedando escondidas en la pared, las puertas plegables están formadas por diferentes tramos que se pliegan sobre sí mismos. Ambos tipos son muy cómodos y versátiles, puesto que dan a las estancias la posibilidad de separar o unificar espacios a demanda, sin necesidad de requerir más centímetros por el recorrido de la apertura de una puerta tradicional.

Puertas plegables: ventajas y usos

Ya sea por versatilidad o por necesidad, el uso de las puertas plegables es muy extendido por todas sus ventajas

Versatilidad. Permiten dividir estancias al gusto ofreciendo la posibilidad de jugar con el espacio. Prácticas. Debido a su sistema de apertura, estas puertas se pueden abrir ocupando muy poco espacio y permitiendo que la apertura sea permanente, sin tener que estar abriendo y cerrando. Seguras. Gracias al perfil se asegura que no haya zonas de vidrio que se puedan romper. Gracias al material con el que están fabricadas, mayoritariamente de aluminio y PVC, son altamente resistentes y además, aislantes. Además, disponen de un sistema de bloqueo que se dispone a lo largo sobre varios puntos, lo que las hace más seguras. Mayor luminosidad. Cuando se instalan puertas plegables se consigue que entre más luz al interior de los diferentes espacios, ya que se puede desplazar a antojo la puerta en su totalidad y conseguir de este modo que no haya ninguna barrera que frene la entrada de la luz. Compactas. A diferencia de las correderas, las puertas plegables no necesitan ninguna otra puerta o pared para deslizarse, ya que su sistema de funcionamiento es distinto, no se deslizan, sino que se pliegan sobre sí mismas. Cuando están abiertas, estas ocupan muy poco espacio. Bajo mantenimiento. No requieren de un mantenimiento especial, basta con limpiarlas como cualquier otra, con agua y un poco de detergente. Estas puertas son ideales para usar en cocinas, accesos a jardines, o salas de estar, ya que, si en un momento dado se busca amplitud, por las características que se han detallado, estas son una opción perfecta. Como explican desde Carpintería Metálica Villanueva, estas pueden ser de diferentes materiales y estilos, como acristaladas, de aluminio o PVC, y de diferentes colores, que se adaptan a cualquier diseño.

Si se busca colocar una puerta para separar ambientes, pero no se dispone de suficiente espacio, la mejor solución son las puertas plegables.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.