Regalos promocionales: ¿cómo utilizarlos para impulsar las ventas?, por DALKON

viernes, 1 de abril de 2022, 13:35 h (CET) Un regalo promocional es un artículo que suele ofrecerse a los clientes o posibles clientes sin ninguna contraprestación económica. En general, se coloca el nombre de la empresa y el logotipo para hacer publicidad Los regalos promocionales cumplen diferentes objetivos: fidelizar a los clientes, mejorar la visibilidad, reforzar la imagen de marca, etc. La selección de los regalos depende del objetivo final, pero también el posicionamiento de la empresa y de los clientes.

¿Qué objetivos cumplen los regalos promocionales?

Los regalos promocionales forman parte de una estrategia de marketing más global, cumplen objetivos específicos. Pueden ayudar a:

- Fidelizar al cliente: El regalo promocional puede utilizarse en un sistema de recompensas (10 compras = un regalo). O simplemente para agradecerles su fidelidad

- Mejorar la visibilidad de la empresa y darse a conocer: El regalo promocional puede distribuirse a nuevos clientes. Y durante los eventos en los que la distribución se hará a un gran número de personas

- Reforzar la imagen de marca: Según la naturaleza del regalo, es posible afirmar y transmitir los valores de la empresa

- Mantener las relaciones comerciales con proveedores y prestadores de servicios o clientes B2B: Los regalos de empresa le permiten agradecer a los colaboradores externos su trabajo y su implicación.

Los regalos promocionales suelen personalizarse con colores, el nombre, el eslogan y el logotipo de la empresa. Esta personalización debe adaptarse a su objetivo.

Por ejemplo: si se desea regalar un reloj a un proveedor, es mejor colocarle el logotipo de manera discreta en la parte posterior. Por otro lado, si el objetivo es aumentar la visibilidad durante un evento, puede mostrar el logotipo en la parte inferior de cada regalo.

¿Qué tipo de artículos promocionales elegir?

Los regalos promocionales deben ser seleccionados en función de los objetivos y de su posicionamiento para ser eficaces.

Regalos según los objetivos de la empresa

¿Qué regalos publicitarios prefieren las empresas? Un regalo debe cumplir ciertos objetivos ya que no todos los regalos son iguales y algunos tienen una finalidad más específica:

- Para fidelizar a un cliente, el valor del regalo debe adaptarse al "valor del cliente". Por ejemplo, un cliente importante debería recibir un regalo de prestigio, como un reloj o un juego de plumas. También puede escalar el valor de mercado de los regalos promocionales en función de un programa de fidelización. Cuanto más compre el cliente, más aumentará el valor de los regalos.

- Para aumentar la visibilidad, es importante elegir regalos que sean portátiles y que permitan mostrar el logotipo de forma destacada. Por ejemplo: una bolsa de mano, una mochila, textiles personalizados (camiseta, jersey, etc.)

- Para reforzar la imagen de la empresa, en función de la clientela, hay que tener en cuenta seleccionar pequeños regalos que sean útiles en la vida cotidiana y que correspondan a las necesidades del cliente. Por ejemplo, una taza, una botella de agua, un juego de velas, un llavero, un bolígrafo, para un consumidor. Para un cliente profesional, se prefieren productos publicitarios más centrados en las actividades de oficina, como un organizador, un cuaderno, una carpeta, un rotulador, etc.

- Para mantener relaciones comerciales, se prefieren productos consumibles (por ejemplo, chocolates, dulces, vinos, etc.) o productos que correspondan a las necesidades del proveedor de servicios o cliente. Por ejemplo, si recurre regularmente a los mismos proveedores del sector, puede ofrecerles, gafas de sol o bidones de agua para los calurosos días de verano.

- También puede ofrecer regalos promocionales a los empleados, como regalo de bienvenida o para recompensarles regularmente por sus esfuerzos. En este caso, son preferibles los accesorios de oficina o los gadgets de alta tecnología (baterías de repuesto, llaves, USB, etc.).

Regalos en fase del posicionamiento

Los regalos promocionales también deben estar en consonancia con los valores y el posicionamiento de la empresa. Al tener un enfoque de RSC (Responsabilidad Social Corporativa), para mantener la coherencia, es mejor elegir regalos promocionales ecológicos. En este caso, hay que favorecer los artículos biodegradables o reciclables, incluso los reutilizables.

Si en una empresa se ofrece productos o servicios de gama alta, probablemente se tenga una clientela con mayores expectativas. Por lo tanto, los regalos promocionales deben corresponder a estas perspectivas. Por lo tanto, es importante seleccionar regalos más prestigiosos como un reloj, botellas de vino, una pluma estilográfica, etc.

Por otro lado, si se encuentra en la gama media o baja de precios, se pueden elegir regalos prácticos y llamativos a costes reducidos. Como una pequeña botella de agua de plástico biodegradable, una taza personalizada o una bolsa de viaje.

¿Cuándo ofrecer regalos de empresas a los clientes, socios o proveedores?

Por último, hay que tener en cuenta de no repartir los regalos promocionales al azar. Es mejor elegir el momento perfecto, ya que tiene un impacto psicológico en el consumidor:

- Por un lado, es mejor evitar dar un regalo publicitario de gran valor justo antes de una transacción. Esto puede percibirse como un soborno o una forma de influir en la decisión. La situación podría ser mal percibida por el cliente.

- Por otro lado, sí se puede agradecer a un cliente tras un acuerdo o la firma de un contrato con un regalo promocional. Para los nuevos clientes, se puede incluso proporcionar kits de bienvenida.

Otra posibilidad es la distribución masiva de regalos personalizados en un evento como una feria, una conferencia o un festival.

Para agradecer a los empleados o a los proveedores de servicios y subcontratistas, se pueden hacer regalos de navidad personalizados a final de año.

