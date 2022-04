Tendencias en peinados y maquillaje para novias 2022, por REMBRANDT PELUQUEROS Comunicae

viernes, 1 de abril de 2022, 13:35 h (CET) Al igual que la elección del vestido de novia, la decoración de la ceremonia o el banquete, la belleza de la novia representa una etapa fundamental de un evento tan importante Ya sea el peinado o el maquillaje para novias, todo debe estar en perfecta armonía con el espíritu de la celebración.

Para ayudar a perfeccionar el look de la futura novia, a continuación, se muestran las últimas tendencias de belleza para este 2022.

¿Cuáles son las tendencias en peinados para novias de este año?

Los peinados para novias son un arte por derecho propio. Sin embargo, en 2022 dominará un aspecto más minimalista, a diferencia de los últimos años.

Aunque el moño clásico sigue siendo una apuesta segura, los peinados sueltos y naturales son cada vez más populares entre las novias. Ya sea liso, ondulado o rizado, este peinado se adapta a todo tipo de cabellos y deseos.

En cuanto a los accesorios, predomina la utilización de materiales naturales: flores frescas, plumas, piedras preciosas o perlas intemporales.

Peinados para novias con trenzas

En 2022, las trenzas volverán a estar en las tendencias de peinados para novias.

Bohemio, chic, campestre: Trenzas para todos los gustos

Las trenzas se están convirtiendo en una parte importante en los peinados de novia. La ventaja es que con ellas se tienen muchas opciones en cuanto a los estilos de trenzas en sí. Trenzas de cola de caballo, trenzas en cascada, trenzas entrelazadas, coronas trenzadas, moños trenzados, hay muchos estilos para elegir.

Es importante elegir el tipo de trenza que combine con el estilo del vestido y la temática de la boda.

¿Qué accesorios combinan con las trenzas?

Flores frescas, peinetas, broches, horquillas, diademas... Hay una gran variedad de accesorios que pueden decorar las trenzas del peinado de novia. Pero dependiendo de cada gusto y del estilo que desee la novia, la colocación no será la misma. Dependerá de si se desea algo más llamativo, elegante o natural.

Peinado de boda para cabello largo

Tener el cabello largo es una verdadera ventaja porque todo es posible cuando se trata de peinados. Cabello suelto, corona trenzada, efecto ondulado, moño suelto o elaborado, ondas glamurosas. Lo más difícil es elegir.

Cuando se trata de accesorios para el cabello, la paleta es amplia: pasadores, peinetas, diademas, coronas, elegantes cintas para el pelo, delicadas flores, etc. hay mucho de donde elegir a la hora de personalizar un bonito peinado.

¿Qué peinado de boda elegir con el cabello suelto?

El pelo suelto no tiene por qué significar falta de creatividad, sino todo lo contrario. La sencillez suele ser sinónimo de elegancia y naturalidad. Ya sea que el cabello esté suelto, peinado hacia atrás u ondulado, siempre será una opción natural y favorecedora.

Peinado para novias con cabello corto

Es cierto que a menudo predominan las novias con una larga melena de princesa, pero los peinados de novia con cabello corto son igual de extraordinarios.

Un corte juvenil, un Bob corto o largo, efecto ondulado, con o sin flequillo... ¿qué peinado elegir cuando la novia tiene el cabello corto?

Llevar el cabello corto para una boda es una elección que merece la pena tener en cuenta. Muy de moda en las últimas temporadas, estos peinados son elegantes y modernos y cada vez más populares.

Para las novias con el cabello corto, lo principal es revelar los activos del rostro. Para ello, existe una amplia gama de peinados: bob corto o largo, corte juvenil con mechones texturizado, mechones lisos o asimétricos, con o sin volumen, rizos glamurosos, trenzas, etc.

En cuanto a la coloración, el Balayage es la solución para iluminar la piel y realzar los ojos. Se apuesta por los rubios, el tono caramelo y el castaño.

Peinado de boda para el cabello bob

El corte de cabello bob es atemporal, elegante, refinado y muy femenino, además, se puede adaptar a todas las formas de cara de diversas maneras.

¿Qué corte de bob elegir?

Bob corto, bob hundido o bob ondulado... ¡el bob está lleno de sorpresas! A continuación, algunas posibilidades de este peinado para novias:

El bob recto despeja elegantemente la nuca y da a quien lo lleva un aspecto moderno y sexy. Tiene la ventaja de resaltar el rostro.

despeja elegantemente la nuca y da a quien lo lleva un aspecto moderno y sexy. Tiene la ventaja de resaltar el rostro. El bob hundido es un corte en la nuca y más largo en la parte delantera. Este peinado vuelve con fuerza con una versión menos estructurada.

es un corte en la nuca y más largo en la parte delantera. Este peinado vuelve con fuerza con una versión menos estructurada. El bob difuminado es muy aireado. Se trata de un bob recto y clásico que se "difumina" en las puntas con una maquinilla de afeitar, en lugar de con tijeras, para afinarlo sutilmente.

es muy aireado. Se trata de un bob recto y clásico que se "difumina" en las puntas con una maquinilla de afeitar, en lugar de con tijeras, para afinarlo sutilmente. El bob ondulado es la tendencia del momento. ¿Cómo funciona? Se da volumen y un efecto relajado al cuadrado gracias a pequeñas ondas creadas con una plancha o rizador. Tendencias de maquillaje para novias

Para que el maquillaje de la novia tenga éxito, la piel debe estar perfecta. Es importante apostar por un look nude con un colorete color melocotón.

Mejillas de color pastel, párpados iridiscentes y unos labios sonrosados, el maquillaje para bodas pretende ser fresco y primaveral. Para conseguirlo, puede apoyarse en tonos claros para iluminar los ojos y labios, mientras se cuida la base para tener un cutis perfecto.

Ojos con tonos claros para la novia

Entre las principales tendencias de maquillaje para novias, se encuentra los tonos claros que abren los ojos y les dan suavidad. Beige, rosa, lila: los tonos pastel están en el punto de mira.

Es mejor evitar los tonos demasiado brillantes para el gran día y optar por colores suaves. Se puede utilizarlos coloretes color champán o rosa. También funcionan el tono dorado, el blanco iridiscente o el gris topo.

Para un maquillaje de novia sofisticado, es conveniente optar por un delineado que subraye los ojos, ligeramente ahumado.

Maquillaje para un cutis perfecto

Para conseguir una tez resplandeciente, se puede optar por la tendencia glow para conseguir un rostro luminoso y un brillo saludable que pueda mantenerse durante todo el día, con la ayuda de polvos sueltos.

Se puede optar por una base de maquillaje con propiedades matificantes para un resultado más perfeccionista. Los pómulos en tono rosa darán a la novia un aspecto de muñeca.

Labios delicados para la novia

En el gran día, la mayor parte del trabajo de belleza se concentra en el peinado de novia, los ojos y la boca.

Para los labios, hay dos posibilidades: jugar a la discreción con una barra de labios ligera o incluso un brillo de labios transparente o nude, o atreverse con un rojo glamuroso o un fucsia de moda. Hay que tener en cuenta que el coral también hace maravillas y añade un toque de primavera a la rutina de belleza de la novia.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.