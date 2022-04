El CP Esneca Fraga, a un paso del ascenso a la OK Liga Femenina Comunicae

viernes, 1 de abril de 2022, 11:33 h (CET) El equipo de la capital del Bajo Cinca sellará este fin de semana la promoción de categoría si se impone en la pista del Aurrera, en Vitoria. Las fragatinas lideran la clasificación después de mantenerse invictas durante toda la temporada, ganando todos los encuentros hasta el momento El Club Patín Esneca Fraga se encuentra a las puertas del ascenso a la liga OK Liga Femenina, categoría reina en su modalidad y considerada la mejor liga del mundo en hockey sobre patines. El equipo, que no conoce la derrota en lo que va de temporada, podría sentenciar la promoción a la primera división este mismo fin de semana si logra imponerse ante el CD Aurrera, en la pista del conjunto alavés.

Las jugadoras fragatinas, lideradas por el ya veterano y conocido técnico Jordi Capdevila, acumulan una racha impecable de 20 victorias en 20 partidos. Unas cifras que las sitúan muy cerca del ascenso a la categoría máxima del hockey patines y evidencian su notoria superioridad técnica. El Esneca Fraga acumula un total de 139 goles a favor (respecto a los 79 del segundo clasificado, el CP Alcobendas) y solo 22 goles en contra (frente a los 49 que ha encajado el segundo).

''A nivel deportivo, estamos implicadas al máximo con nuestro objetivo'', explica Regina Flix, capitana del equipo de la capital del Bajo Cinca. ''Nuestro trabajo se nutre también de la ilusión, la perseverancia y la pasión que sentimos por este deporte y la lucha por dar visibilidad al deporte femenino''.

Paralelamente, el entrenador del Esneca Fraga expone que ''estamos muy satisfechos con el trabajo realizado hasta el momento. Aun así, desde el equipo debemos mantener nuestro buen rendimiento pase lo que pase''. La escuadra femenina tiene todavía por delante otras 5 jornadas tras el decisivo partido en la pista del Club Deportivo Aurrera de Vitoria, en las que se enfrentará a equipos como el APG Bembibre (tercer clasificado actualmente) o el CP Las Rozas.

El club fragatino nació en 2021 y es el primer equipo femenino aragonés que compite en la OK Liga Plata. Está formado por una exquisita selección de jugadoras nacionales e internacionales de alto nivel. Empezó su andadura en la competición de plata con el objetivo de ascender a la máxima categoría en el primer año de vida, pero también con el de ''crear cantera y popularizar este apasionante deporte del hockey patines'', acaba Albert Piñol, cofundador del Esneca Fraga.

