¿Quién es realmente Isaac Antonete?

viernes, 1 de abril de 2022, 09:42 h (CET)

En los tiempos de pandemia provocada por el covid, se experimentó un incremento exponencial de emprendedores y empresarios que buscaban digitalizar su negocio para hacer frente a una nueva crisis económica. Isaac Antonete aprovechó esta oportunidad y decidió fundar Easy Digital System, una de sus compañías, como una solución eficiente para ayudar a los emprendedores y empresarios a digitalizar su negocio en tiempo récord y gracias a una nueva metodología low cost.

Esta empresa consiguió un rápido reconocimiento por incorporar como servicio extra un programa de afiliados que ofrece pagos de comisión de hasta el 70 % por ventas como alternativa para quienes no tenían un producto, servicio o idea de negocio, para que así pudieran ganar dinero 100 % online aunque no tengan algo que vender.

¿Quién es Isaac Antonete y qué relación tiene con la empresa Easy Digital System? Isaac Antonete es uno de los mayores expertos en marketing digital y ventas del mercado hispano, especializado en más de 50 sectores distintos. Es también el fundador de DesarrollaTOnline, Digital Network PRO, Viajeros Imparables y CEO y fundador de Easy Digital System.

Easy Digital System nace en plena pandemia para ayudar a los emprendedores y empresarios a digitalizar sus negocios en tiempo récord, gracias a un sistema de éxito en los que son pioneros. Y como comentaba al inicio, si no tienes un producto o servicio que vender, puedes acogerte a su programa de afiliados, el cual paga hasta un 70 % de comisión (el que más paga de todo el mercado hispano). Isaac Antonete compara su sistema de éxito al de una franquicia de McDonald’s: “Puedes no saber poner una hamburguesa, pero sabemos que sí o sí va a funcionar gracias a un sistema de éxito testado”.

También cabe destacar que es el creador del programa #1 basado en resultados: Digital Network PRO. Este ha ayudado a miles de distribuidores y afiliados de compañías de venta directa o Network Marketing a tener resultados muy por encima de la media gracias a estrategias de marketing digital como puede ser a través de las redes sociales y funnels de ventas.

Este sector viene a ser uno de los más difíciles de desarrollar a través de internet, ya que muchas de estas compañías de venta directa tienen cientos de miles o millones de distribuidores o afiliados que venden el mismo producto o servicio y que tienen las mismas promociones. Esto hace difícil la diferenciación que tanto se requiere para tener grandes resultados a nivel online.

Isaac: “Si sabes vender un producto o servicio de venta directa a través de internet, sabrás vender cualquier cosa”.

¿Cuál es la experiencia de Isaac Antonete en el sector del marketing digital? Comenzó en 2012 su camino en el mundo digital. Empezó en una compañía de Estados Unidos que vendía herramientas y cursos de marketing digital.

Isaac cuenta que al inicio no tuvo prácticamente resultados porque no sabía casi nada de marketing digital. Sin embargo, gracias a su determinación, consiguió convertirse en el hispano con mayores resultados de la compañía con la que trabajaba y la cual tenía más de 150.000 afiliados.

Todo este camino y experiencia le permitió a Isaac y a su equipo de trabajo crear una nueva metodología, que ha ayudado a más de 25.000 emprendedores y empresarios por todo el mundo a generar resultados increíbles gracias al marketing digital.

¿Qué es lo que le apasiona a Isaac Antonete del marketing digital? Isaac comentó en uno de sus directos que para él, es el vehículo perfecto para que una persona normal y corriente pueda crear su propio estilo de vida creando un negocio de 6, 7 cifras anuales. A la vez que vive de su pasión, porque cualquier pasión se puede monetizar gracias a internet y hacerla un negocio rentable.

¿Cómo ha fusionado esta pasión con Easy Digital System? Isaac comenta que gracias a EDS han podido fusionar lo mejor del marketing digital con lo mejor del marketing de afiliación, pudiendo ayudar a personas normales y corrientes a vivir 100 % de internet desde su primer mes. Eso sí, no existen varitas mágicas. Se requiere de compromiso y humildad para ser enseñables para que su metodología funcione, como bien comentaba.

¿Cuál es la visión de Easy Digital System? Es la de crear la mayor comunidad de emprendedores y empresarios digitales basada en resultados y no en seguidores. Dándoles los recursos y las herramientas que las personas necesitan para construir negocios rentables y escalables a través de internet.

No una comunidad de seguidores donde el 99 % de las personas no tienen resultados y pertenecen a una comunidad por pertenecer a un club social de iguales, como pasa en casi todas las comunidades de emprendedores digitales.

En Easy Digital System, junto a su comunidad Viajeros Imparables, están consiguiendo batir récords en personas que no tenían ninguna experiencia previa ni en marketing digital ni ventas.

Easy Digital System surgió de la pasión de Isaac Antonete por el marketing digital y su misión de ayudar a los emprendedores y empresarios a crear su propio negocio online y vivir de internet. A día de hoy, la compañía continúa creciendo con el objetivo de crear una gran comunidad de emprendedores que construyen negocios digitales escalables, eficientes, honestos y altamente rentables.



