La hostelería despega en Cataluña: Adecco busca más de 1.800 perfiles

viernes, 1 de abril de 2022, 11:05 h (CET) Adecco, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, tiene abiertas actualmente más de 1.800 vacantes del sector de la hostelería para perfiles como camareros/as de pisos, friegaplatos, camareros/as de sala, ayudantes de camarero/a, cocineros/as, y ayudantes de cocinero/a, entre otros. Y es que, tras meses de poca actividad en el sector, la primavera se presenta activa para los hosteleros catalanes La hostelería fue el sector más perjudicado por la pandemia. Durante los meses de confinamiento la actividad se paralizó y según el II Anuario Adecco del Mercado de Trabajo 2021, uno de cada seis ocupados en este sector perdió su trabajo.

Sin embargo, la hostelería se está recuperando. Las cifras así lo demuestran: el sector mantuvo el empleo el pasado mes de febrero en cerca de 1,5 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, que supone un 16,6% más que en el mismo mes de 2021. Esta evolución supone un aumento de 210.188 trabajadores respecto a los que había en febrero de 2021. Comparando con el mismo mes de 2020, todavía no afectado por la crisis, supone un descenso de un 5,5%, que se traduce en 85.823 afiliados menos, pero al menos, la senda de la recuperación está marcada.

En este contexto, Adecco, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, ofrece más de 1.800 nuevos puestos de trabajo en el sector hostelero en Cataluña. Y es que, tras meses de poca actividad en el sector, la primavera se presenta activa para los hosteleros catalanes.

Así, Adecco seleccionará a más de 1.800 personas que quieran trabajar en hostelería, concretamente perfiles como friegaplatos, camareros/as de pisos, camareros/as de sala, ayudantes de camarero/a, cocineros/as, y ayudantes de cocinero/a.

Se trata de una gran oportunidad para todas aquellas personas apasionadas de la hostelería, que busquen trabajar en hoteles de 4 y 5 estrellas, centros de eventos y/o campings, con un buen ambiente laboral.

Si se atiende a la distribución geográfica de las más de 1.800 vacantes en el sector hostelero las localidades que están ofertando empleo ahora mismo son Barcelona, Garraf, Sitges, Salou y Vilanova i la Geltrú.

La misión de los empleados en las ofertas de friegaplatos son recoger los utensilios utilizados en cocina, lavado a mano o carga y descarga del lavavajillas, y secar los utensilios (vajilla, cristalería, menaje de la cocina) y almacenarlos, así como el lavado y fregado de las instalaciones y la maquinaria propia de la zona de cocina.

Los perfiles seleccionados para la posición de camarero/a de pisos se encargarán de preparar el material y elementos textiles, arreglar y limpiar la habitación, el mantenimiento del office y zonas comunes, la limpieza de las plantas y áreas, mantener la comunicación con el resto del personal, proveer de suministros la habitación, atender al huésped, etc.

Como cocinero/a y ayudante de cocina, las funciones de los empleados serán trinchar, filetear, limpiar las primeras materias a utilizarse, cocinar, condimentar y presentar toda clase de alimentos, además de asegurarse de la correcta manipulación de los alimentos desde su preparación hasta su cocción.

En otras vacantes como las de camareros/as de sala y ayudantes, las funciones serán la atención a clientes, servicio y recogida de menús, platos, alimentos, bebidas, el montaje y desmontaje de salones en los centros de eventos y el apoyo al personal en los restaurantes/cafeterías.

Las personas que quieran acceder a estas ofertas deberán tener experiencia previa en posiciones similares (friegaplatos, camareros/as de pisos, camareros/as de sala, ayudantes de camarero/a, cocineros/as, y ayudantes de cocinero/a), y disponibilidad completa para incorporación inmediata. Adecco está buscando profesionales dinámicos, con vocación de servicio, ganas de aprender, con capacidad de asumir volúmenes importantes de trabajo.

En algunas posiciones como camareros/as de sala, de pisos, cocineros/as y ayudantes de cocina, los perfiles seleccionados recibirán una formación previa a la incorporación para conocer la dinámica de trabajo en la que se facilitará toda la información necesaria para el desempeño del puesto.

Todos los interesados/as pueden consultar las más de 1.800 vacantes disponibles e inscribirse en las ofertas a través del siguiente enlace:

https://www.adecco.es/ofertas-trabajo?k=22322

